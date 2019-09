Plácido Domingo niega las nuevas acusaciones de abuso sexual contra él

El tenor español Plácido Domingo negó las nuevas acusaciones de abuso sexual y comportamiento indebido contra él publicadas ayer, según un comunicado de su vocera, Nancy Seltzer.

“La actual campaña de (la agencia) AP para denigrar a Plácido Domingo no solo es imprecisa, sino contraria a la ética. Están plagadas de inconsistencias y, como en la primera historia, simplemente son incorrectas de muchas maneras”, indicó.

La portavoz agregó que “debido a la existencia de una investigación en curso no comentaremos detalles específicos, pero negamos firmemente la imagen engañosa que quieren pintar del señor Domingo”. Esa agencia publicó ayer acusaciones de once mujeres, entre ellas, la cantante Angela Turner Wilson.