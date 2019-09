El Gobierno avanzó en un fondo anticíclico, pero algunas comunas aún no pudieron

El Gobierno provincial cuenta con un Fondo de Desarrollo, Garantía y Sustentabilidad y Anticíclico de 1.000 millones de pesos. El propio gobernador Gustavo Valdés lo confirmó. La herramienta financiera debía ser creada ya que así se estipulaba en el Pacto Fiscal. Por ley, también los 72 municipios deberían contar con esa herramienta, pero no es así.

Según pudo confirmar El Litoral, son pocas las comunas que lograron conformar su fondo anticíclico. Goya fue una de ellas, el propio intendente Ignacio Osella lo confirmó días atrás. “Hicimos un fondo anticíclico para cuando ocurriera alguna situación de crisis y ahora estamos tranquilos”, dijo.

La situación es distinta en Capital, donde la administración de Eduardo Tassano no ha podido avanzar en la conformación de esa herramienta.

Lo mismo sucedería con la mayoría de otros municipios, debido a diferentes razones.

El Fondo de Desarrollo, Garantía y Sustentabilidad y Anticíclico se creó en 2018, con el objetivo de atenuar el impacto financiero negativo que, sobre las finanzas públicas provinciales, pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas.

Se buscó que el manejo sustentable de excedentes, instrumentando una adecuada inversión, preservara el valor y rentabilidad de los recursos, y garantizara el círculo virtuoso entre el crecimiento económico y el incremento de los recursos de la provincia y la promoción del desarrollo, la producción y el empleo.

Es el Ministerio de Coordinación y Planificación el encargado de realizar la registración presupuestaria y contable de la integración del Fondo.

El artículo 15 de la Ley N° 6.492 de Presupuesto 2019 faculta al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, autorice por decreto las modificaciones presupuestarias que impliquen ampliaciones del crédito presupuestario en las partidas ya existentes, o a incorporar como partidas específicas en la medida que las mismas sean consecuencia de mayores ingresos, en concepto de recursos que no se encuentren considerados en dicha norma.

Según el decreto de creación, el Fondo de Desarrollo, Garantía y Sustentabilidad estará sustentado por una suma mínima equivalente al 3% del producto bruto geográfico (PBG), cuyo funcionamiento, administración, inversiones y utilización se regirán por las disposiciones fijadas en el decreto.

El Gobierno nacional y las provincias acordaron crear un fondo anticíclico que permita evitar problemas en las cuentas públicas en el futuro y, además, lograr el equilibrio fiscal en 2019.

Por ley, lo propio deberá hacer cada uno de los 72 municipios correntinos que firmen el Pacto Fiscal con la Provincia.

El Fondo tiene como objetivo atenuar el impacto financiero negativo que, sobre las finanzas públicas provinciales, pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas, el manejo sustentable de excedentes instrumentando una adecuada inversión que preserve el valor y rentabilidad de los recursos, garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible y el incremento de los recursos de la provincia y la promoción del desarrollo, la producción y el empleo,