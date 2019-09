Mandiyú y Rivadavia cerraron la fecha con un empate sin goles

Un empate en cero fue el saldo del último partido de la decimonovena fecha del Torneo Oficial de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol. Juego que protagonizaron Deportivo Mandiyú y Rivadavia ayer por la tarde en el estadio Juan Carlos Vallejos del club Ferroviario.

El partido no ofreció grandes emociones aunque sí una sólida labor de ambos arqueros al momento de recibir el llamado a participar y proteger los tres palos.

Aunque no renuncia a la ilusión del título (que hoy tiene como firme candidato a Cambá Cuá que suma 50 puntos), Mandiyú es uno de los equipos que aspira a meterse en el Cuadrangular por la segunda plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2020. Rivadavia, por su parte, afronta una meta más delicada: tratar de evitar el descenso a la divisional B.

Con estos antecedentes, el juego se disputó con mucha tensión y poca claridad a la hora de construir acciones colectivas y generar espacios por donde lastimar al oponente.

Sin embargo, el Albo dispuso de algunas opciones durante el primer tiempo, y puso a prueba al arquero Cristian Alcaraz, quien respondió con seguridad. En el segundo tiempo las mejores acciones fueron de Rivadavia, aunque también el arquero Franco Hernández se mostró infranqueable a la hora de sostener el cero en su valla.

La más neta chance del Albo fue un disparo del mediocampista Ariel Blanco que se topó con la solidez de Alcaraz; en tanto que el Rojinegro tuvo el gol en los pies de Marcos Sotomayor, que ingresó en el segundo tiempo, pero el delantero no pudo doblegar a Hernández.

Al no poder quebrar el cero en el marcador ambos equipos terminaron repartiéndose un punto por bando.

En el caso de Mandiyú perdió un poco de terreno ante Ferroviario, que ayer venció a Boca Unidos 2 a 0 y se alejó a tres puntos del Albo, aunque sigue a 11 de distancia de Cambá Cuá.

A Rivadavia este empate le permitió mantenerse en la zona baja de la tabla de posiciones por encima de Huracán Corrientes, Quilmes y el casi descendido San Marcos.