Ante casos de dengue en el barrio San Roque y La Cruz, insisten en el descacharrado

En la capital se notificaron hasta ayer dos casos de dengue, uno en el barrio San Roque y el otro en La Cruz. Los dos son importados, ya que las personas infectadas viajaron con sus familias, en diferentes fechas, a Paraguay. En el interior, indicaron que sólo se suma el caso de Itá Ibaté, ya que el de Virasoro se descartó.

En este marco, desde el Ministerio de Salud de la Provincia, insisten en que necesitan el apoyo de los vecinos para prevenir la propagación. La fumigación se realiza en casos específicos y por ello remarcan que hoy es fundamental la eliminación de recipientes que pueden servir como criaderos de mosquitos.

Mientras tanto, en la primera reunión del año del Consejo Regional de Salud (Coresa) en Misiones, comentaron que el trabajo en la provincia fue aprobado desde Nación. En la semana, equipos epidemiológicos visitaron localidades para conformar grupos de agentes sanitarios que realizan control y prevención en sus comunidades.

“El caso de Virasoro era sospechoso y se descartó, hasta ahora tenemos tres casos en la provincia y dos de ellos en la capital. Los tres son importados y eso amerita medidas de prevención. Respecto a los pacientes de capital, los dos estuvieron en Paraguay, uno antes de Año Nuevo y el otro después”, comentó a El Litoral el director de Epidemiología de la Provincia, Gustavo Fernández.

Estas personas viajaron junto a sus familias al país vecino y al regresar presentaron síntomas. En este sentido, Fernández comentó que es fundamental el diagnóstico temprano, ya que los síntomas se presentan a las 48 horas y los equipos sanitarios necesitan hacer el bloqueo vectorial.

“En el caso del barrio San Roque, toda la familia vino con síntomas pero sólo un estudio dio positivo para dengue. Un vecino del paciente también presentó indicios pero dio negativo. En el día de ayer (viernes) se entregaron los resultados de los análisis, el seguimiento y control es muy importante para que los vecinos tengan confianza en nuestro trabajo. Además, recorrimos la zona e informamos sobre las medidas de prevención que deben tener”, señaló el director de Epidemiología.

En cuanto al barrio La Cruz, también se trata de dengue importado, ya que la mujer viajó a Paraguay junto a su familia, sólo ella había presentado síntomas. “En el momento que se presentan los síntomas hay que pensar dónde se estuvo días atrás”, aconsejó Fernández con el objetivo de pensar en la posibilidad de que tenga la enfermedad viral.

“Es importante conocer la historia, ir a la casa del paciente e investigar para saber si es autóctono o importado”, indicó. Las medidas preventivas se amplían y preocupan más cuando es autóctono, ya que significa que el virus está instalado en la zona.

En el caso de Itá Ibaté, se trata de un turista que llegó de Misiones, de una región donde hay varios casos, a celebrar las fiestas de fin de año en una quinta. “Cuando llegó empezó con los síntomas, desde la Provincia se atendió al paciente y luego volvió a su provincia. El turista estuvo con fiebre y fue atendido en el hospital de Itá Ibaté, a los dos días regresó a Misiones”, dijo Fernández y agregó que “ningún paciente necesitó internación y tienen una recuperación favorable”.

Indicaciones

“Tenemos que insistir con el uso de repelente pero deben leer bien las indicaciones antes de usar, fundamentalmente cuánto dura. Es muy importante que el viajero lo use, hoy no tenemos muchos casos de dengue en la provincia pero si vamos a un lugar público donde haya mucha gente deben usar. Esto es en caso de festividades populares como fue el Gauchito Gil o como lo será la fiesta del chamamé y el carnaval. Puede haber alguna persona que aún no presente síntomas, pero sí pueda contagiar”, señaló Fernández.

En este sentido, ejemplificó: “Vos podés viajar a Paraguay y empezar a transmitir sin saber, ya que los síntomas aparecen después”.

Por otra parte, recordó que el viajero también debe vacunarse contra la fiebre amarilla ya que sigue habiendo brotes sobre todo en Brasil y Centro América. También, es fundamental la dosis contra el sarampión, tienen que colocarse al menos 15 días antes para que tenga efecto.

El descacharrado es la medida más importante para hacer prevención ante el Aedes, más que la fumigación, ya que ésta se trata de la aplicación de insecticidas para eliminar los mosquitos adultos pero no a los huevos y a las larvas. La implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias, ya que sólo se recomienda en momentos de emergencia y acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua.

Reunión regional

El viernes pasado se realizó la primera reunión del año del Consejo Regional de Salud (Coresa) del NEA en Puerto Iguazú. El subsecretario de Salud Pública de la Provincia, Luis Pérez, participó del encuentro junto a la ministra de Chaco, Paola Benítez; el ministro de Formosa, José Décima y a funcionarios nacionales y de la provincia de Misiones.

“En representación del ministro Ricardo Cardozo participé de este encuentro muy positivo, junto a funcionarios de las vecinas provincias. En primer lugar el ministro Ginés González García hizo la presentación de su gabinete y seguidamente iniciamos el abordaje de la agenda, que comprendió las principales líneas de trabajo 2020”, contó el subsecretario de Salud y agregó que “el tema central fue la línea de acciones contra el dengue y en este sentido, se destacó el fuerte trabajo que venimos desarrollando con el equipo en Corrientes”.

Cabe indicar que durante la reunión también se abordó sobre la regularización del programa de vacunas, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la estrategia contra el sarampión. “Fue muy valorada la tarea que viene realizando el equipo de Inmunizaciones de la provincia en el marco de la campaña espejo, demostrando el fuerte compromiso con los países limítrofes en el control epidemiológico”, señaló Pérez.

Operativo en barrios por el vector

La Municipalidad de Corrientes realizó tareas destinadas a consolidar la lucha contra el dengue a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el barrio San Roque Este, realizaron un nuevo operativo al cual se sumaron intervenciones coordinadas desde la Subsecretaría de Salud, para la promoción de acciones preventivas. Con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia realizaron tareas de limpieza, mantenimiento y recolección de cacharros en distintos puntos de la ciudad. Retiraron electrodomésticos, muebles, cubiertas, envases, recipientes de plástico, metal y vidrio.