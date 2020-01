Recomendaciones para prevenir el dengue

Frente a un nuevo alerta sanitario por dengue, las autoridades nacionales y provinciales difundieron recomendaciones esenciales para prevenir la expansión de la enfermedad viral en Corrientes y la zona. El diario El Litoral se suma a esta campaña de prevención.

¿Qué es el dengue?

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras les transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

¿Cuáles son los síntomas?

l Fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones.

l Náuseas y vómitos.

l Cansancio intenso.

l Aparición de manchas en la piel.

l Picazón y/o sangrado de nariz y encías.

Ante estos síntomas se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado. Es importante no automedicarse.

¿Cómo puede prevenirse?

Al no haber vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos frecuentemente (portamacetas, bebederos).

¡Todos podemos hacer mucho para prevenirlo!

Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores). Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, cada tres días.

Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

También es importante prevenir la picadura del mosquito usando repelentes.