For Ever enfrenta a Fontana

Chaco For Ever, que finalizó el 2019 como único líder de la zona norte del torneo Federal A, dio por finalizada la primera parte de la pretemporada y hoy jugará el único partido amistoso antes de cruzarse por primera vez con Sarmiento, por la instancia preliminar de la Copa Argentina.

El partido será frente a Fontana, equipo que participará del torneo Regional Federal Amateur 2020, y se jugará desde las 17,00 en el estadio Juan Alberto García, en una práctica abierta para la prensa.

El plantel forevista dejó ayer el hotel donde se alojó durante unos diez días, cercano al Aeropuerto Internacional de Resistencia, entrenando en triple turno, con trabajos en el gimnasio por la mañana bien temprano en la concentración, tareas físicas y reducidos en el polideportivo Jaime Zapata, y por la tarde trabajos con pelota, por lo general, en el predio de San Diego.

For Ever incorporó como refuerzos al mediocampista central Maximiliano Rodríguez (jugó en los últimos seis meses en la Liga Tucumana, tras su paso por Gimnasia de Concepción del Uruguay) y el mediapunta Gastón Ada (Deportes Valdivia de Chile).

La vuelta a la competencia oficial para los dirigidos por Norberto Acosta será el martes 21, cuando visite a Sarmiento en el clásico chaqueño de ida de la fase preliminar de la Copa Argentina. Y en cuanto al torneo Federal A, el estreno será el domingo 26 cuando reciba a Douglas Haig de Pergamino por la primera fecha de las revanchas.