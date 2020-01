Los técnicos que controlan el agua, de paro por mejoras salariales y de las condiciones laborales

Por primera vez en aproximadamente 25 años los trabajadores del Ente Regulador del Agua realizaron medidas de fuerza que iniciaron la semana pasada y continuarán hoy y mañana de 10 a 13 horas. El paro tiene varios motivos: salarial, condiciones laborales y edilicias, según informaron desde ATE Corrientes a El Litoral.

El secretario gremial de ATE, Walter Zamudio y el delegado gremial Manuel Ward manifestaron a este diario que el pedido de mejora salarial data desde abril de 2017 cuando se congelaron los sueldos por resolución del entonces Ministerio de Hacienda de la Provincia, alegando déficit. “El ente es autárquico y los sueldos se abonan a través de un canon que paga la concesionaria del servicio de agua. Los salarios no están estipulados por partida presupuestaria de la Provincia”, aclaró Zamudio.

En Corrientes hay tres tipos de operadoras: Aguas de Corrientes que cuenta con gran parte de la concesión; las Covesas, administradas a nivel municipal; y Obras Sanitarias en Ituzaingó. El ámbito de competencia del Ente son dichas prestadoras, por lo que la planta está conformada en un 90% por profesionales que ejecutan funciones técnicas, tales como el control de la calidad del agua, y los servicios de cloaca, como desechos. Se trata de un área fundamental que brinda garantías en cuanto a los parámetros de calidad de los servicios, que pueden impactar en la salud de la población.

En octubre del año pasado los trabajadores lograron un aumento salarial a través de un amparo judicial. Se estipuló un 11 por ciento y, hasta el momento, no tuvieron mayores respuestas.

Según informaron desde ATE pidieron audiencia con el interventor Arturo Vázquez, quien no los recibió. Ayer remitieron una solicitud similar al ministro de Obras y Servicios Públicos Claudio Polich. “Queremos que el ministro nos atienda para que escuche de los trabajadores lo que está pasando en el ente y podamos encauzar algún tipo de solución”, expresaron. Sucede que tampoco cuentan con las herramientas necesarias, según indicaron, para realizar las tareas de control, entre ellos, vehículos y reactivos.

Las condiciones edilicias es otro de los focos del reclamo. Con filtraciones internas, humedad y paredes que penden de un hilo, los empleados piden su traslado a uno nuevo cuya mudanza está “paralizada hace un año”, según indicaron.