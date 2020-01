Abel Pintos le respondió a un intendente que se quejó de su cachet

El cantante Abel Pintos ironizó contra un intendente de la provincia de La Rioja que se manifestó molesto y negó su contratación para un festival local por el monto del cachet del artista. “Espero que compren la ambulancia”, dijo el vocalista, al referirse al supuesto destino que el jefe comunal de Chilecito le daría al monto que se hubiera ocupado para contratarlo.

Todo comenzó el lunes pasado, cuando el intendente de la ciudad riojana de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, dijo al diario Nueva Rioja que Abel Pintos había pedido una cifra millonaria para brindar un show en el 49° Festival Navidad en los Cerros Chilecito.

El jefe comunal aseguró: “Chilecito no gastará 100.000 dólares en Abel Pintos, hará Navidad de los Cerros con artistas locales y con el dinero ahorrado comprará una ambulancia para Guanchín (una pequeña localidad riojana). Tomamos la decisión de revalorizar el festival con artistas locales”. “Es un caso muy puntual y tengo que partir de la base de que es una situación que no fue real. No existió la posible contratación ni el llamado con mi mánager”, aseguró Abel Pintos, desmintiendo por completo las palabras de Brizuela y Doria.