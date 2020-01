Irán llama a la unidad islámica frente a EE. UU. y a no confiar en Europa

El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, llamó ayer a “la unidad y cooperación” de los países islámicos frente a Estados Unidos y a su pueblo a no rendirse ni confiar en Europa.

Jameneí pronunció ante decenas de miles de personas el importante sermón del rezo del viernes en Teherán, por primera vez en ocho años y coincidiendo con un momento de escalada de la tensión con Estados Unidos y Europa.

“El camino para salvarse es no tener miedo del enemigo”, aseveró el líder, quien denunció que Estados Unidos ha tratado de “crear discordias” y “controlar los países de la región y sus riquezas”. Dirigiéndose a los vecinos árabes, aseguró que es “una gran mentira” que Irán provoque guerras en otros países islámicos e instó a estos a tener “autoconfianza”.

“El mayor castigo para Estados Unidos será su salida de la región”, apuntó Jameneí aludiendo a las tropas norteamericanas y al objetivo declarado por Irán tras el asesinato del poderoso general Qasem Soleimani el 3 de enero. El asesinato de Soleimaní en un bombardeo estadounidense en Bagdad provocó una grave crisis entre Teherán y Washington y llevó a la Guardia Revolucionaria iraní a atacar con misiles días después una base militar en Irak con presencia de tropas norteamericanas.

Jameneí dijo que ese ataque, al que Washington decidió responder con sanciones pero no con acciones militares, fue “un golpe duro contra Estados Unidos que rompió su prestigio y su arrogancia”. El líder también alabó la presencia masiva de ciudadanos en los funerales organizados en honor de Soleimaní en Irán y que, a su juicio, demuestra que “el pueblo apoya la resistencia y rechaza rendirse”.