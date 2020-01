Farmacias advierten posible recorte en la atención de jubilados del Pami

La Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) expresó preocupación ante el atraso en los pagos de las prestaciones farmacéuticas del Pami, y el sábado algunas entidades del país advirtieron que podrían dejar de atender a los jubilados en caso de no saldarse la deuda.

Si bien desde las farmacias de la provincia todavía no se expidieron al respecto, por lo pronto las entidades del área metropolitana de Buenos Aires anunciaron que suspenderían la atención a jubilados y en la zona norte de Misiones el recorte ya se formalizó.

“En la zona de Puerto Esperanza y Wanda no están atendiendo más”, manifestó a un medio misionero la presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Patricio Schiavo.