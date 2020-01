Buen comienzo de Boca Unidos

Un buen comienzo de año tuvo Boca Unidos en Formosa. En el partido de ida de la fase preliminar Regional de la Copa Argentina derrotó a San Martín por 2 a 1. Cristian Núñez y Martín Fabro fueron los autores de los goles del equipo correntino. Dylan Leiva descontó para el local.

La revancha será el próximo martes 4 de febrero en el predio Leoncio Benítez de la Capital correntina. Allí el conjunto formoseño está obligado a ganar por dos de diferencia para revertir la serie, o bien, por un gol de diferencia para alcanzar los penales. Así el conjunto cuenta con una importante ventaja para alcanzar los 32avos. de final del certamen.

Antes de ese compromiso a Boca Unidos lo espera For Ever en la reanudación del Torneo Federal A. Será más precisamente el 31 de enero en la Capital correntina.

Pero el de ayer es un triunfo aliciente. Boca estuvo conciso. Sobre todo en defensa, ya que a pesar de recibir un gol, no se desintegró. Además se debe tener en cuenta que le dio el protagonismo al local, y lo jugó de contra.

Así llegó el primero de Boca, a los seis minutos. Núñez no perdonó una pelota mal despejada en el área grande y remató para vencer al arquero.

El Aurirrojo fue práctico al darle el control al rival y esperarlo en tres cuartos de cancha. Además San Martín no encontró baches en la defensa rival y se desgastó. En 30 minutos de juego, ya se lo notó cansado. Inclusive Boca estuvo muy cerca del segundo, pero Enzo Guardia sacó de la línea de gol, un remate de Leo Baroni.

En el complemento, San Martín salió con otra tónica. Intento ser más incisivo, pero se encontró con el sólido arquero Christian Martínez.

Aunque Boca iba a aumentar el tanteador tras una excelente jugada colectiva. Rodrigo Migone habilitó a Fabro que con un remate derrotó al arquero.

El local reaccionó y en tres minutos descontó, pero no contó con la suficiente fuerza para ir por mas.