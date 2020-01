Delbonis analizó la derrota frente a Nadal

El argentino Federico Debonis, quien quedó eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia por 6-3, 7-6 (4) y 6-1 frente al español Rafael Nadal, reveló ayer que se fue conforme por la actitud que demostró durante el partido pese de calificar a la derrota como “muy dura”.

“Siempre una derrota es muy dura, pero hay que sacar las cosas buenas que uno hizo durante el partido y ver lo positivo. Y aunque en muchos momentos no me salieron, siempre estuve positivo”, destacó el número 76 del mundo en conferencia de prensa.

Delbonis, quien nunca pudo ganarle un set a Nadal en cuatro enfrentamientos disputados, se lamentó no poder haber conseguido el segundo set del encuentro, algo que hubiese cambiado el rumbo del partido: “Fue una lástima porque estuve cerca. Tuve muchas pelotas de break en contra, pero las pude remontar, y eso habla bien del partido que hice, porque lo seguí buscando e intentando, pese a cualquier dificultad”.

Fue la primera vez que el nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, enfrentaba al español en un Grand Slam, por ello Delbonis se planteó “exigir su juego al límite” para poder hacerle un partido de igual a igual al número uno del mundo.

“Sabía que para incomodarlo, tenía que subir más la vara y arriesgar mucho. Y, sinceramente, por momentos lo hice y no salió. Yo sabía que tenía que jugar muy bien. Saqué muy bien y, por momentos, me apuré un poco. Pero era lo que tenía que hacer y no me arrepiento de nada”, sentenció.

Ahora sólo quedan dos argentinos en la tercera ronda de la competencia, el primer Grand Slam del año, y son Diego Schwartzman (14) y Guido Pella (25).