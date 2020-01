Reapareció Mauricio Macri: “No nos van a llevar puestos”

Luego de dejar la presidencia el 10 de diciembre, el ex presidente Mauricio Macri volvió de las vacaciones y realizó su primera aparición pública junto con un grupo de referentes y militantes del PRO en Villa La Angostura.

El encuentro fue definido como una charla “casual” e “íntima” por algunos asistentes. “Estoy convencido de que esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001”, comentó Mauricio Macri durante el diálogo con ciudadanos rionegrinos.

“La verdad de los últimos 30 días, de estar anímicamente destruido por este año y medio, fue una experiencia increíble. Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba”, contó el ex jefe de Estado sobre el último tramo de la campaña presidencial, donde protagonizó actos masivos en todo el país.

“Era impresionante lo que sentíamos y vibrábamos, y eso es lo que nos dejó esa situación amarga de no poder continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos como en el 2001”, resumió, en uno de lo videos de la charla que circularon por las redes sociales. En otro tramo de la actividad, el ex mandatario reveló que planteaba recaudos hacia el interior de su equipo gubernamental sobre el nivel de endeudamiento durante su gestión: “Yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”. Y lamentó que le pidieran sus funcionarios que se quedara "tranquilo”.