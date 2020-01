Intensificaron operativos policiales en puntos turísticos

Luego de los intensos controles realizados por la Policía, no se registraron incidentes este fin de semana en la localidad de Paso de la Patria.

Como se recordará, en las redes sociales se viralizó un video en el que se observa un incidente entre jóvenes y efectivos policiales. Las imágenes correspondían a un hecho que se registró en la madrugada del domingo, cuando miembros de la fuerza de seguridad fueron a desalojar a quienes aún permanecían en el parador de una playa de la villa turística.

Para ello, la Comisaría Distrito Paso de la Patria contó con el apoyo del Grupo Especial División Grupo Tareas Operacionales -GTO- a fin de garantizar que todo se desarrolle dentro de los parámetros normales. Se informó que la finalidad del dispositivo fue prevenir todo tipo de ilícitos e incidentes en la vía pública, no solo para los jóvenes y personas que asisten, sino también para los vecinos de esa localidad. La tarea policial dio un resultado positivo, ya que no se registraron novedades de trascendencia.