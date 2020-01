Buscan a un chico por el brutal triple crimen de La Plata

Una pareja fue hallada asesinada a cuchillazos y una niña de 5 años descuartizada adentro de una bolsa en una casa de la localidad platense de Melchor Romero y por el triple crimen buscan a un hijo adolescente de la mujer víctima, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

El fiscal platense que investiga el triple homicidio, Marcelo Martini, dijo a la prensa que “nunca” vio “nada igual”, que las víctimas “tenían cortes por todos lados” y que la niña de 5 años fue “descuartizada”.

Fuentes policiales informaron a Télam que los crímenes fueron descubiertos la noche del miércoles en una vivienda situada en la calle 523 al 6900, entre 164 y 165 tras un llamado al 911 realizado aparentemente por un vecino.

Allí se encontró dentro de una bolsa de consorcio el cuerpo de una niña llamada Alma Manino (5), nieta de la dueña de casa. Presentaba un corte en el cuello y la amputación de ambas piernas a la altura de la rodilla.

En tanto, el cadáver de un hombre, identificado por la policía como Raúl Félix Bravo (54), fue encontrado tendido en el piso de la cocina y cubierto con un mantel, con heridas cortantes en el cuello, abdomen y en los brazos producto del intento de defensa.

La tercera víctima, una mujer identificada como Graciela Holsbak (54), fue encontrada en su dormitorio con heridas cortantes en el cuello, la cabeza y también con cortes compatibles con signos de defensa.

“La mecánica del agresor para perpetrar su ataque se dio con mayoría de cortes y no con lesiones punzantes, usando el arma blanca como si fuese un látigo”, aseguró a Télam una fuente judicial, con base al resultado preliminar de la autopsia.

En el informe se especificó que la mujer recibió al menos 13 cortes.

Los forenses que llegaron al lugar para revisar los cuerpos estimaron que los asesinatos se cometieron unas 18 horas antes del hallazgo, es decir, la madrugada de Año Nuevo.

“En los tres casos notamos que el autor del hecho tiene un buen manejo de armas blancas”, dijo a Télam uno de los investigadores, quien añadió que como posible sospechoso buscaban ayer a un adolescente de 17 años, hijo de la mujer asesinada. El sospechoso desapareció desde aproximadamente las 5 del miércoles y se dedica a la fabricación de cuchillos.

Según pudieron reconstruir los investigadores, Bravo y Holsbak habían cenado la noche anterior de Año Nuevo con una de sus hijas, su nieta Alma, otra nieta adolescente y una amiga de esta.

Tras la cena, Bravo y Holsbak regresaron a su casa y Alma se quiso quedar a dormir con su abuela.

El triple crimen ocurrió unas horas después y se cree que el agresor atacó a sus víctimas cuando estaban a punto de irse a dormir.

Según la autopsia, el homicida utilizó una cuchilla tipo de carnicero, con una hoja de 4 cm de alto y mucho filo, la cual no fue encontrada en la escena del crimen.

“La mujer estaba en un dormitorio, al hombre se nota que lo arrastraron a la habitación contigua, donde estaba en una bolsa la nenita descuartizada, es terrible, realmente es escabroso, nunca vi nada igual”, expresó el fiscal, quien dijo que “la relación de familia no era muy buena”.