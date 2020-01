San Luis: vecinos expresaron a Cabandié su preocupación por el relleno sanitario

Por sexto jueves consecutivo, vecinos de San Luis del Palmar volvieron a manifestarse en contra del proyecto de disposición final de residuos, pero tuvo la particularidad que, tanto el miércoles como ayer por la mañana, dialogaron con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, en su visita a Resistencia y Corrientes, respectivamente, a quien le comentaron sobre la problemática, le entregaron una carpeta y este les garantizó que se interiorizará y volverá a comunicarse con ellos.

Además por la tarde se congregaron frente al Municipio para visibilizar el reclamo y la jornada finalizó con una charla a cargo de biólogos sobre las condiciones del suelo en la jurisdicción y las posibles consecuencias ambientales del plan de residuos.

Al respecto, una de las vecinas, en declaraciones aEl Litoral, dijo que “gracias a que fuimos invitados por cooperativistas a la recorrida que el ministro hizo a la cooperativa Fortaleza en Corrientes, pudimos conversar brevemente con el ministro, Juan Cabandié, y le entregamos una carpeta con la documentación de nuestro planteo”.

Mediante un video publicado en Facebook y al que tuvo accesoEl Litoral, se pudo ver a dos representantes del grupo de pobladores que le comentaron a Cabandié que “estamos luchando contra un megabasural que se pretende instalar en San Luis del Palmar”. Además le reiteraron que no están en desacuerdo con el plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, sino que por el contrario, creen que hay que trabajar en un programa que no afecte el medioambiente y a la población.

En base al lugar donde se proyectaría la planta de residuos, las vecinas le dijeron al ministro que “el Pontón es zona inundable, es acuífero, también nos preocupan las familias que habitan son más de 100 vecinos, hay tres escuelas cercanas, además el lugar no cumple con los requisitos de profundidad del suelo, donde brota el agua y hay arroyos cercanos que desembocan en el Paraná”.

Ante la consulta de Cabandié sobre dónde deposita la basura San Luis, le comentaron que “vienen a Capital” y seguidamente le reconocieron que “nos tenemos que hacer cargo de nuestros residuos, queremos empezar por nuestra casa”.

Por otro lado, el funcionario les instó a separar en origen y les advirtió: “Después la política, los que tienen decisión se tienen que adaptar”.

Optimismo

A partir de ese diálogo con Cabandié, las vecinas manifestaron aEl Litoralque “ese contacto fue una fortaleza para nosotros, poder ingresar a tener contacto con el ministro, llevar la voz del reclamo ‘no al megabasural’”.

A la vez que destacaron que el ministro “está en conocimiento del caso, primero porque ayer (miércoles) uno de los abogados del equipo que acompañamos a los vecinos ya pudo acercarse a hablar con él en Resistencia y le entregó una nota sobre nuestra problemática; y en segundo lugar porque también hoy (jueves) cuando estuvo en Casa de Gobierno sabemos que le comentaron sobre el proyecto de la planta. Escuchó la campana oficial y la de nuestro reclamo y dijo que se va a interiorizar”, agregaron.

Paralelamente ponderaron que “luego nos llamó aparte la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Florencia Gómez, y nos pidió que le expliquemos más tranquilas toda la situación y se comprometió en volver a comunicarse con nosotros”.

Finalmente, a la tarde se manifestaron en la vereda del Municipio con carteles, exponiendo la situación ambiental.