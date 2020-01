Se consolida la labor del Banco de Leche Humana y necesita mujeres donantes

El Banco de Leche Humana consolida su servicio de promover el mejor alimento a los bebés internados, a un poco más de un mes de incorporar el nuevo pasteurizador en el Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, y con el objetivo de ampliar la labor lanzan la convocatoria de donantes.

“Desde el 19 de diciembre pasteurizamos la leche humana de las mamás donantes. Eso conlleva a que los bebés reciban leche humana, tanto de su propia mamá como del banco, cuando necesitan. De esta manera, logramos ofrecerles la mejor opción nutricional a los prematuros quienes a su vez responden mejor a los tratamientos, porque con la lactancia humana se reduce el riesgo de infecciones, aumentan más rápido de peso y se reducen los días de internación”, explicó aEl Litoralel director del Banco de Leche Humana que funciona en la Maternidad del Vidal, Luis Azula.

En este escenario, para continuar promoviendo la lactancia humana o materna dentro del hospital neonatal, convocan a las recientes o prontas mamás a sumarse como donantes, cuyo único fin será mejorar la calidad de vida de los bebés prematuros que se encuentran internados, y que por diferentes motivos no pueden ser alimentados con el fluido natural de sus madres.

Quienes deseen sumarse como donantes de leche materna, deberán consultar en la Maternidad Vidal o bien contactarse al teléfono: 3794-722150, o al email: centrodelactancia.ctes@gmail.com

Todas aquellas mujeres interesadas en sumarse como donantes, no deben moverse de sus hogares ya que un equipo del Banco de Leche se pone en contacto con las mujeres interesadas y en los contactos antes mencionados se pueden sacar todas las dudas.

En lo que respecta a la internación, la Maternidad cuenta con un promedio de 60 bebés prematuros internados. En cuanto al impacto que genera la lactancia humana, el doctor Azula detalló que “notamos que cuando estos niños prematuros empiezan a alimentarse o tienen la posibilidad de recibir leche humana, su internación dura menos y responden mucho mejor a los tratamientos”.

Un dato no menor es que también se puede colaborar con la institución, acercando frascos de vidrio, que son esterilizados para su uso.