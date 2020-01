Tras el temporal, el agua escurrió pero siguen las complicaciones en los barrios

Los inconvenientes tras el temporal del jueves a la tarde que produjo la caída de casi 100 milímetros de agua persisten en algunos barrios de la ciudad. Casi una decena de familias se vieron obligadas a dejar sus casas ya que el agua ingresó mojando muchas de sus pertenencias, mientras que otras quedaron prisioneras de los lodazales que se forman en las calles de tierra.

En tanto, la Municipalidad realizó ayer la limpieza y desobstrucción de canales a cielo abierto en las zonas más afectadas.

“Un día antes vinieron las cuadrillas de la Municipalidad a cortar el pasto y limpiar las zanjas, se ve que ellos ya estaban sabiendo que iba a llover mucho y porque esta zona siempre se inunda”, relató Rosa del barrio Iberá aEl Litoralluego del temporal que azotó a la ciudad en la tarde noche del miércoles.

“Llovió mucho, el agua entró a mi casa y hasta a mi habitación. A muchas familias les llegó el agua, incluso algunas se fueron a la casa de sus familiares porque tienen chicos”, continuó Rosa.

En cuanto a la situación actual en la zona, contó que “no se pude salir a la calle, es un barrial. Y por los pasillos del barrio no se puede pasar, incluso en ese sector viven algunas personas que no pueden caminar y que necesitan salir para ir al médico, y en estas condiciones no pueden hacerlo”.

“Nuestro problema no es sólo la acumulación de agua, sino que después nos queda el barro, y los bichos que hay son un peligro, sobre todo para los chicos”, agregó.

Por su parte, Francisco, del barrio San Antonio Este, comentó aEl Litoralque “durante la lluvia se volvió a inundar el barrio y los vecinos otra vez cortaron la calle como sucedió con la tormenta anterior. No entendemos por qué no solucionan el problema”.

En referencia al estado actual de la barriada, Francisco dijo que “a la noche el agua comenzó a escurrirse, pero lo que pasa es que el agua ingresa a las casas y arruina lo poco que tenemos”.

En tanto, en algunos sectores del barrio Bañado Norte hubo algunos inconvenientes por las obras de pavimentación que se están llevando adelante sobre la calle Colombia, por lo que esa zona quedó totalmente bajo agua, y ante esta situaciónEl Litoralconsultó al delegado del barrio, Claudio Sena, quien indicó que “se produjo una acumulación de agua en los lugares donde se está interviniendo, que es algo que no se puede evitar ya que para las obras es necesario remover la tierra”.

“Pero esta mañana (por ayer) la Municipalidad habilitó una bomba de agua y el líquido se quitó por completo con la intención de que el suelo se seque y se pueda seguir con los trabajos”, detalló.

Se debe considerar que en la misma barriada, pero sobre la calle Santiago del Estero, entre la avenida Gobernador Ruiz casi Quintana, se juntó agua como ocurría años atrás.

Limpieza

Tras la activación del protocolo de actuación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) durante las primeras horas del temporal, las cuadrillas municipales con las retroexcavadoras continuaron ayer con los trabajos de limpieza y desobstrucción de canales a cielo abierto en los barrios Independencia, Molina Punta, Ruta 5, San Ignacio, Ponce, Anahí, 17 de Agosto, entre otros.

“Recibimos una lluvia intensa después de las 17, cuando se registró una intensidad de casi 121 milímetros por hora”, explicó el subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruiz.

El funcionario detalló que en el canal San Ignacio personal de la Municipalidad “retiró un colchón de dos plazas y una estructura de moto completa sin ruedas”. Estos desechos impiden el normal escurrimiento del agua, causando graves inconvenientes en la zona.

“Ayuden en la tarea de eliminar plásticos y bolsas que son los que trancan los sumideros y los conductos pluviales. Los camiones desobstructores se encuentran recorriendo la ciudad realizando los trabajos correspondientes”, concluyó.

En tanto, desde el Servicio Meteorológico Nacional se informó que cesó el alerta por tormentas y que se anticipa para hoy cielo nublado con una temperatura máxima de 32°.