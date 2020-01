Pesar y preocupación gremial por la muerte de un trabajador municipal

Manuel Pelozo tenía 33 años y tres hijos pequeños. El viernes, luego de completar su jornada laboral como recolector de residuos en la ciudad de Corrientes, concurrió al servicio de emergencia de un hospital por un corte en uno de sus dedos, una herida, aparentemente menor, que habría desencadenado un cuadro de mayor gravedad en su salud. Falleció el pasado domingo.

Su muerte, presuntamente evitable ante un sistema que no habría funcionado, generó indignación y tristeza entre familiares, sus compañeros y dirigentes gremiales. “Un joven padre de familia, único sostén, que tenía todo por delante”, según expusieron, falleció a causa de lo que habría sido un accidente laboral, hecho que informaron sus seres queridos ayer a representantes gremiales. Uno de los principales reclamos fue en torno a elucidar, ¿qué se hizo mal? ¿por qué, si se habría tratado de un accidente laboral no se implementó el protocolo correspondiente?

De acuerdo con lo informado por los familiares del trabajador a representantes gremiales, el viernes de la semana pasada (hace ocho días) el municipal, quien se desempeñaba como recolector de residuos, cuya concesión explota la empresa Logística Urbana Sociedad Anónima (Lusa) en la ciudad de Corrientes, habría sufrido un corte en uno de sus dedos, al momento de recolectar una bolsa de basura.

Lejos de activarse un protocolo para el resguardo de su salud, el trabajador continuó con su tarea. Finalmente, según informaron a El Litoral, ingresó al servicio de emergencia de un hospital público pero, aparentemente, no habría recibido los medicamentos correspondientes como “antibióticos o una antitetánica porque continuó con dolor en su mano y luego su cuadro fue de mayor gravedad. Los familiares dijeron que sólo le curaron la herida y le dieron un antiinflamatorio”, según indicaron.

“El recolector de residuos, así reciba un corte muy pequeño necesita una atención médica inmediata porque está manipulando focos de infección, traslada basura y no sabemos con qué se puede infectar”, dijo a El litoral el secretario gremial de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (Aoem), Walter Gómez. “También, queremos apelar a la conciencia de la gente cuando tira la basura. Si hay elementos punzantes como vidrios o una lata los debe colocar en una bolsa roja; y si no tiene, envolver en cartón para que no se corten los recolectores. Lamentablemente hubo casos de municipales que perdieron un dedo”, añadió.

Aún se investiga si el trabajador llevaba los elementos de seguridad, como guantes y botineras para correr. “Es obligación de la empresa proveer de estos elementos de seguridad”, según indicó Gómez, quien adelantó, están gestionando reuniones con los funcionarios y autoridades de la empresa para que brinden explicaciones del caso.

Al día siguiente de su corte, el empleado municipal continuaba sintiendo dolor. De igual modo se presentó a trabajar. Comunicó a su superior de que no podía realizar su tarea a causa del sufrimiento. De acuerdo con lo señalado por los familiares, el personal médico que lo atendió en el hospital le habría negado un certificado para justificar su ausencia.

“El superior le dijo que tenía que trabajar igual, porque no tenía reemplazo”, indicó a El Litoral José Almirón de Upcn. El gremio manifestó su pesar por el fallecimiento del trabajador y su preocupación por “la falta de capacitación de los trabajadores y funcionarios, que desconocen cómo funciona el sistema de ART”.

“Si se trata de un accidente de trabajo, ya sea un raspón, tiene que hacerse uso del sistema de ART”, señaló. Y esta habría sido uno de los principales motivos de queja.

Luego de finalizar su turno, Pelozo concurrió a otros centros de salud, a un sanatorio privado donde no le habrían aceptado la obra social, Ioscor, la de los estatales provinciales y municipales. Lo recibieron en el Cardiocentro, donde opera la ART. Tras habersele proporcionado el tratamiento correspondiente, este habría sido tardío, a percepción de la familia. Su situación general empeoró y el joven falleció el pasado domingo.

“Como gremio estamos brindando el acompañamiento psicológico y social a la familia. Pusimos a disposición de la familia la asesoría jurídica si quieren hacer una presentación judicial”, indicó Gómez.

Así, tanto Aoem como Upcn, además, gestionan el cumplimiento del estatuto del Empleado Municipal que permite a un familiar directo, en este caso su viuda, tomar el cargo de un trabajador fallecido al tratarse de único sostén de familia. Al respecto Gómez señaló: “Esto amerita una intervención inmediata del intendente (Eduardo Tassano) porque estamos hablando de tres chicos, chiquitos, menores que tienen que subsistir. Se quedaron sin su papá, que la burocracia no vaya en contra de lo humano”.