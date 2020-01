Personal aceptará prórroga de audiencia de conciliación, pero con reparos

Los trabajadores de Contaduría General de la Provincia aceptarán una prórroga de la conciliación obligatoria, que estableció la Subsecretaría de Trabajo. Sin embargo, señalaron sus reparos en los motivos y la forma de la medida.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Corrientes confirmaron a El Litoral que el personal aceptará la solicitud que realizó el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, a través de un representante legal ante la Subsecretaría de Trabajo de reanudar una audiencia de conciliación el 16 de enero, el motivo, la feria administrativa. El área otorgó esta posibilidad y notificó a las 13.45 al gremio, quince minutos antes del cumplimiento del plazo de finalización de la conciliación obligatoria, el pasado jueves.

Según informó el secretario gremial de ATE a El Litoral, Walter Zamudio, esta medida “es discriminatoria”, ya que no se consulta a una de las partes y se concede a otra. A lo que se suma que “en período de feria de igual modo deben quedar guardias en las dependencias del Estado”, por lo cual no sería motivo para suspender el diálogo hasta una quincena después.

Los delegados gremiales debían mantener una última audiencia de conciliación el jueves pasado. Sin embargo, esta se suspendió y se solicitó una nueva para el 16, a pedido de una de las partes.

No obstante, Zamudio señaló que acatarán la medida, a los fines de arribar a un entendimiento. Aunque, mañana presentarán un escrito en Gobernación y en Vicegobernación, en el cual se expresa el reclamo correspondiente.

Hace cinco meses el personal solicita la actualización de un adicional del sector. Se realizaron una serie de reclamos administrativos y en diciembre realizaron paro parcial. Se anunció una medida de fuerza de jornada completa, la cual finalmente se suspendió ante un llamado a conciliación obligatoria por parte de la Subsecretaría de Trabajo.