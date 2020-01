En su vuelta al país, Mascherano se identificó con su nuevo club

Luego de completar las primeras tres jornadas de trabajo de pretemporada en su regreso al fútbol argentino, Javier Mascherano mostró plena identificación con su nuevo club, Estudiantes de La Plata, al entender que su “manera de ser va de la mano con lo que predica” la institución.

“Creo que mi manera de ser y el recorrido que he tenido en mi carrera van de la mano con lo que predica este club: ser trabajador, responsable, brindarse al máximo. A todo eso, uno después le tiene que agregar lo que tiene que dar dentro del campo de juego, pero ese es el punto de partida y en lo que uno no puede fallar”, asumió en una nota publicada ayer por el sitio estudiantesplay.com.

“Uno siempre busca que el club sea parecido a lo que es uno, y eso me pareció espectacular; gente sencilla, normal, que está todo el tiempo aportando cosas para que el club esté cada día mejor, y uno viene con esa mentalidad de aportar todo lo que pueda para ayudar a la institución para que pueda crecer. Veo que todo el mundo está involucrado”, reconoció.

“Estoy contento, lo vivo con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha felicidad de volver a sentir muchas sensaciones por regresar al país, estar en contacto con gente que querés”, dijo.

El ex capitán de la selección argentina señaló que “la gente del club me ha abierto las puertas de una manera espectacular, y uno tiene la obligación y la responsabilidad de tratar de devolver todo lo que pueda, dentro y fuera de la cancha, que es para lo que me han traído”, añadió Mascherano, que el sábado tuvo un nuevo reencuentro con Alejandro Sabella en el entrenamiento.

A propósito de su vínculo con el ex director técnico del seleccionado argentino, el mediocampista admitió: “Con Alejandro he tenido una relación de técnico y jugador que no he conseguido tener con otros entrenadores, porque iba más allá de lo que pasaba dentro del campo de juego. Era una relación de cariño, de respeto, de poder hablar de diferentes temas y sentirme muy cómodo con él, pero también es imposible relacionarte de esta manera sin tener un pensamiento en común. Y creo que los dos no sólo le tenemos respecto al fútbol y la profesión, sino un pensamiento de la vida que nos une y que nos hace sentir muy bien hablando el uno con el otro”.

Sabella estuvo en City Bell observando el último trabajo de la semana del plantel y luego mantuvo charlas con el propio Mascherano y con el actual DT de Estudiantes, Gabriel Milito, cuyas fotos se viralizaron rápidamente en las redes.

“Cuando tomé la decisión de venir a Estudiantes hablé con él, fue una de las personas con las que primero lo hice, porque quería saber qué pensaba en cuanto a la idea. Me dio su respuesta y ya después estando acá, era una de las primeras personas que quería ver”, contó.

El plantel de Estudiantes tuvo ayer jornada de descanso y reanudará la actividad este lunes con tareas en doble turno y concentración, que se prolongarán hasta el miércoles. El jueves se repetirán los ciclos de trabajo, que concluirán el sábado con el primer amistoso frente a Defensores de Cambaceres.