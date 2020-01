Irán ya no cumplirá ningún límite de acuerdo nuclear

Irán anunció ayer que ya no cumplirá con ningún límite impuesto por el acuerdo nuclear que concretó en 2015 con potencias mundiales, luego de que un ataque de Estados Unidos provocara la muerte del general iraní Soleimani en Bagdad.

Con la decisión, Teherán abandona provisiones importantes del pacto que le impedía tener el material suficiente para fabricar un arma atómica.

El gobierno insistió durante una transmisión en la televisora estatal que seguía dispuesto a negociar con los socios europeos, que hasta el momento no le han ofrecido una alternativa para vender su crudo en el extranjero pese a las sanciones de Estados Unidos. Tampoco se retractó de la promesa de no fabricar un arma nuclear. Sin embargo, el anuncio representa la amenaza de proliferación nuclear más clara que ha hecho Irán desde que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en mayo de 2018.