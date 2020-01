Murió un hombre al ser embestido por una lancha, tras caer de su moto de agua al río

Un paseo en moto de agua terminó en una tragedia para un hombre que cayó al río Paraná y fue embestido por una lancha que era conducida por un amigo. La víctima falleció por las graves heridas sufridas, informaron ayer a El Litoral.

El trágico episodio ocurrió ayer pasadas las 12.30 en momentos en que la víctima identificada como Remy Misael Fraschia, de 34 años, paseaba en una moto de agua quien iba acompañado de una menor de 14 años.

Por causas que se trata de establecer, el vehículo terminó dando vuelta campana y el hombre cayó a las aguas del río, en la zona del balneario Molina Punta. En esos momentos, una lancha que iba detrás de ellos no pudo esquivarlo y atropelló a Fraschia, quien poco después fue auxiliado por guardavidas de la playa subiéndolo a la embarcación mayor.

Al llegar a la costa, detectaron que “el hombre tenía heridas muy graves e intentamos realizarle la reanimación correspondiente, pero no hubo caso”, declararon. Poco después, Fraschia falleció.

Según se supo la lancha era conducida por Jorge Rafael Gómez, quien iba junto con su familia y sería amigo de la víctima. Gómez no habría logrado maniobrar para evitar golpearlo con el casco de la misma en la cabeza.

El timonel quedó supeditado a la causa y se le realizarán las pericias toxicológicas correspondientes.

Además, en el río circulaban varias motos de agua y lanchas por lo que se iniciaron averiguaciones para determinar si hubo algún roce con otras embarcaciones, que luego habría desencadenado la tragedia.

Posteriormente, el cuerpo de Fraschia fue trasladado hasta la morgue judicial, a efectos de que se le practique la correspondiente autopsia y determinar las causales de su deceso.

En tanto que la Justicia ordenó el secuestro de las dos embarcaciones, a fin de efectuar las pericias de rigor para tratar de establecer cómo ocurrió el accidente náutico.

En tanto que por razones de jurisdicción intervino la Comisaría Decimoséptima, donde se realizó el acta sumarial del caso.