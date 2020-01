Expectativa local ante la posible visita de Alberto a la región

Si bien hasta ayer no se ha confirmado la agenda, dirigentes locales esperan la visita del presidente de la Nación Alberto Fernández al Chaco. El parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen informó a El Litoral que el mandatario nacional estará en la vecina provincia este miércoles.

Se prevé que el titular del Ejecutivo Nacional, junto al gobernador del Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich, cumplimente con las actividades que se habían programado en diciembre pasado y que luego se pospusieron para enero. Estas incluían la inauguración de obras de viviendas y la rúbrica de convenios de infraestructura.

Para esta ocasión, desde Gobierno de la vecina provincia manifestaron a El Litoral que si bien se contempla la visita, aún no hubo una confirmación oficial desde Presidencia de la Nación. Sucede que la agenda del mandatario es dinámica y podría estar sujeta a cambios, no obstante, para hoy se conocerían mayores detalles, en caso de comunicarse la presencia del titular del Ejecutivo Nacional. De ser así, este visitaría el interior provincial.

En Corrientes, en tanto, se mantienen expectativas debido a la necesidad de reactivar una agenda regional. “La visita de Alberto Fernández genera expectativas de retomar una agenda regional de desarrollo”, manifestó a este diario Karlen. Explicó que tales expectativas se centran en la posibilidad de anuncios relacionados con infraestructura de conexión entre Chaco y Corrientes.

Algunas de las obras que están en el tintero y que, incluso forman parte de la agenda oficial del Gobernador chaqueño son un compromiso para la construcción del segundo puente interprovincial, la puesta en marcha del Belgrano Cargas y la continuidad del gasoducto del NEA, según manifestó el parlamentario del Mercosur. De este modo, se prevé la presencia de correntinos en el acto.