Foro local buscará darle impulso a la creación de más comisiones barriales

Esta semana el Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad retomará las reuniones y recorridas por distintos barrios no sólo para poder recopilar los reclamos y necesidades de cada comunidad, sino también para impulsar la conformación de las comisiones vecinales y barriales. Desde la organización señalaron que la conformación de los organismos de cada barrio permiten una gestión más eficiente de mejoras para las zonas más postergadas y vulnerables.

Las primeras comunidades que serían visitadas por el foro serán Mendoza al Sur y Juan de Vera, aunque no descartan dialogar con vecinos de algunos barrios céntricos con diversas problemáticas.

“La intención es poder retomar esta semana las recorridas por los barrios de la ciudad y de esa manera no sólo recoger los reclamos de los habitantes, sino también incentivarlos a que se organicen para poder gestionar e impulsar mejoras para sus comunidades”, explicó en diálogo con El Litoral el referente del Foro de Organizaciones Vecinales, Julio Maciel.