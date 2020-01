Tras un breve alivio, vuelve el calor intenso y anuncian mal tiempo hasta el fin de semana

Luego de algunas jornadas con un leve descenso en la temperatura, se espera que a partir de hoy vuelva el calor intenso a la ciudad. Si bien no llegó a refrescar, en los últimos días las máximas habían alcanzado los 35°, mientras que ayer apenas superó los 30°.

Según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, las altas temperaturas más cercanas a los 40° volverán y se mantendrían por varios días, con mínimas que en todos los casos superarán los 20° y llegarán incluso a los 25°.

De esta manera, con un alto porcentaje de humedad habitual en esta época, la sensación térmica de las próximas jornadas se podría acercar a las que se dieron en los últimos días de diciembre, superando en algunos casos los 45°, casi siempre durante la siesta, el momento de mayor agobio.

Con respecto a las condiciones en general, se espera también que continúe la inestabilidad. Así, el mal tiempo se extendería incluso hasta el domingo, aunque no de forma permanente.

De acuerdo al pronóstico, se espera desde mañana y durante el fin de semana la presencia de nubes, algunos chaparrones y la posibilidad de tormentas aisladas.

Aunque habría mejorías pasajeras y las precipitaciones no serían fuertes, lo cierto es que el mal tiempo se extenderá por varios días, llegando la estabilidad recién a comienzos de la semana que viene.

Según señalaron algunos especialistas, enero y febrero serán meses con lluvias por encima del promedio habitual, aunque no se darían registros muy elevados.

Vale recordar que el 2019 fue el más lluvioso de los últimos años, superando los 2 mil milímetros, por encima incluso del 2017 en el que las precipitaciones estuvieron concentradas principalmente en dos momentos: abril y mayo.