Mercedes: en el 142º aniversario de su muerte, Antonio Gil ratificó su trascendencia popular

Se conmemoró ayer el 142º aniversario del fallecimiento del Antonio Mamerto Gil Núñez, popularmente conocido como el “Gaucho Gil”, por lo que una multitudinaria cantidad de personas se acercó a Mercedes para rendirle tributo de diferentes maneras, tanto desde la fe católica como desde la cultura y expresiones de afecto a quien atribuyen milagros, favores o peticiones.

Desde la Policía de la Provincia estimaron que este miércoles estuvieron en la ciudad alrededor de 300 mil personas y que desde comienzo de mes a la fecha sumarían más de 700 mil. Cabe indicar que, tal como se viene dando en los últimos años, es mayor el número de personas que opta por acercarse en los días previos para homenajear a esta figura popular.

En la noche del martes se inició la velada tradicional a la Cruz Peregrina de las Catacumbas del Gauchito Gil, a cargo de la Dirección de Cultura del Municipio en el Centro de Interpretación Mercedes, donde se realizó la celebración religiosa oficiada por el diácono Alberto Requena, además se hizo entrega al intendente, una escultura que representa al Gaucho Gil, de la artista Jarumi Nishishinya, de Resistencia Chaco.

Paralelamente, a la medianoche en el predio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 123, a ocho kilómetros de Mercedes, donde fue la muerte de Gil, una multitud de seguidores recibieron el día conmemorativo con fuegos de artificio.

La cruz venerada en el Centro de Interpretación permaneció durante toda la madrugada de ayer hasta las 5.30, luego personal de Tránsito trasladó la Cruz hasta la iglesia Nuestra Señora de la Merced para la celebración eucarística que anualmente se hace por el eterno descanso de Antonio Gil.

De esta ceremonia participaron el intendente, Diego Martín Caram; el diputado provincial, Marcos Otaño y funcionarios del gabinete local. Como es habitual, el jefe comunal recibió la Cruz de Espinillo de Antonio Gil en las puertas de la parroquia, junto a miles de devotos y promeseros, la depositó en el altar mayor. Al finalizar la celebración religiosa, los jinetes portaron el madero y lo llevaron en caravana hacia el predio que se levanta a la vera de la carretera nacional, tal lo comunicado por el Municipio.

El desplazamiento de los jinetes fue ordenado y según informó Diario Mercedes, fue importante el accionar de la Policía en el desenvolvimiento de la masiva cabalgata.

En el Cementerio La Merced se llevó a cabo el responso en honor a Gil a cargo de sacerdotes y feligreses. También integrantes del grupo chamamecero Neike Chamigo entonaron canciones en su memoria.

Estadísticas

“Con respecto al balance en esta nueva edición del aniversario de la festividad del Gaucho Gil, el balance es altamente positivo, para dar por descontado prácticamente no hubo incidentes, no se registraron ningún tipo de accidente de tránsito”, expresó el comisario general, Fausto Domínguez a Tu Mercedes. En tal sentido, se informó que a las 10 se liberó la Ruta 123 al tránsito liviano y a las 12, de manera total para todo tipo de vehículos.

Según el sondeo policial de personas que pernoctaron en Mercedes, entre los campings, ruta y otros lugares, estimaron que ayer hubo alrededor de 300.000 personas y si a eso se suma las que estuvieron de paso, teniendo en cuenta además los días previos, esa cifra aumentaría a 700 mil.

Por otro lado el jefe de operativos sanitarios del Ministerio de Salud Pública, Eduardo Farizano, manifestó que “realizamos alrededor de 500 atenciones, a pacientes con diversas patologías” y agregó que efectuaron “más de 20 traslados”.

En declaraciones a Tu Mercedes, indicó que “se atendieron casos gastrointestinales, presión, diabéticos que no traen su medicina, personas con traumatismos en la cabeza por botellazos, otros por caídas, por consumo de sustancias, embarazadas, una de ella con síntomas de parto, así que fue bien variado el tema de los pacientes que atendimos. Tuvimos gente quemada por la pirotecnia del 8 de enero”.

“Hemos contado con la colaboración del personal del Hospital de Mercedes y de su directora, pero también vino a colaborar personal con ambulancias de San Roque y Curuzú Cuatiá”, resaltó Farizano por la magnitud del acontecimiento.

El presidente del Concejo se comprometió a mejorar el santuario e instó a colaborar

El presidente del Concejo Deliberante de Mercedes, Pablo Romero, peregrinó al predio donde se rinde tributo al gaucho Antonio Gil y aprovechó para reiterar la necesidad de ordenar toda la zona.

Cabe indicar que es un planteo que hace varios años se realiza desde diferentes sectores estatales, así como de los mismos devotos de esta manifestación popular.

Según publicaron medios mercedeños, el concejal peregrinó de a pie, para cumplir una promesa personal. Aprovechó para mencionar que “en el marco de esta fecha, quiero hacer llegar a nuestros vecinos que voy a dedicar mi mayor esfuerzo para que el ordenamiento del predio donde se encuentra el santuario del Gaucho, sea una realidad”.

Consideró que “es una deuda social que debemos asumir de cara a nuestro pueblo”. E instó al trabajo conjunto de todos los sectores involucrados en esta expresión: “Estoy convencido de que cuando hay voluntad, se logran grandes cosas. Por eso lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una realidad, y para eso estoy en política”, dijo.