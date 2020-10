Lionel Scaloni advirtió que “la dificultad del partido es máxima”

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, advirtió ayer que el partido de mañana ante Bolivia es de “máxima dificultad”, ya que en la altura de La Paz el equipo local “es una de las mejores selecciones del mundo”. En la conferencia de prensa previa al partido de hoy a las 17 en el estadio Hernando Siles de la capital boliviana, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el DT remarcó que Bolivia “es una potencia” cuando juega en los más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Con los jugadores hicimos mucho hincapié en lo que nos vamos a encontrar porque la dificultad del partido es máxima. Jugamos contra una selección que acá (por la altura) es de las mejores del mundo, que pierde muy poco y es importante que el jugador sepa que el rival es una selección potente”, expresó Scaloni.

El entrenador confirmó la baja de Marcos Acuña, mientras que el equipo entrenó por la tarde en el predio del club The Strongest.

“Fueron unos días difíciles después de Ecuador, porque tenemos jugadores tocados. Vamos a esperar para confirmar el equipo. Tenemos una idea y no habrá muchos cambios pero sí algunos”, adelantó.

Uno de esos cambios será por el “Huevo” Acuña, quien se entrenó diferenciado por una molestia muscular y no llegará en condiciones físicas al partido.

En su lugar, se presumía el ingreso de Eduardo Salvio, pero el DT no descartó la opción de “un interno” o de “un extremo”.

“Ahogar, se van a ahogar todos los jugadores. El tema es la sensación que uno tiene. Hasta que no lleguemos a la cancha no vamos a saber cómo reaccionan a esta situación. Hoy podés estar bien y mañana no. Venir dos días antes era para llegar bien al partido. Necesitamos jugadores al ciento por ciento. Si hay alguno que no lo está, hablaremos y tomaré la mejor decisión para el equipo”, explicó. “La práctica de este lunes fue una buena prueba pero la más importante es una hora y media antes del partido”, agregó el DT, quien como jugador estuvo en el último triunfo argentino (2-1) en La Paz en 2005.

“Uno se acuerda y puede tomar muchos ejemplos. Fue una buena experiencia porque ganamos pero fue un partido muy difícil, como son todos acá en la altura. También hablamos con gente que tiene conocimiento y todos coinciden en la dificultad y en que no hay una fórmula”, detalló. Además de los efectos de la altura en el físico, el exjugador de Newell's y Estudiantes de La Plata, entre otros equipos, advirtió que será importante acostumbrarse a los movimientos de la pelota.

En la previa, la idea de juego de Scaloni será “intentar tener la pelota” ya que el equipo tiene “jugadores para eso” y “cuando sea necesario” tener “profundidad”.

“Los ataques tienen que terminar y evitar que sea un partido de ida y vuelta”, avisó el exfutbolista con paso por clubes de España, Italia e Inglaterra. El plantel albiceleste entró por la tarde y luego quedó concentrado de cara al partido de hoy a las 17 con el arbitraje de Diego Haro.