Montenegro anticipó que la sede se mudará a Capital Federal

En los próximos días, la Asociación de Clubes (AdC) informará oficialmente que la primera fase de la Liga Nacional de Básquetbol 2020-2021, bajo la modalidad de “burbuja”, se disputará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se mantiene como fecha tentativa de inicio el 1 de noviembre.

“Todo lo que estaba pensado para Córdoba, se va a trasladar a Capital Federal, que tiene la infraestructura adecuada”, declaró Gerardo Montenegro, presidente de la AdC.

“Estamos trabajando con la Cabb (Confederación Argentina de Básquetbol) para que vuelva la actividad en el país y que la selección de Argentina pueda asumir sus compromisos. La “burbuja” sería para las dos conferencias (Norte y Sur) en el mismo lugar y de esta manera poder la selección disponer de los jugadores”, comentó en declaraciones que realizó a Uno contra Uno Radio.

Que el equipo argentino y las “burbujas” de la Liga Nacional se jueguen en la misma sede es un pedido que realizaron los clubes que tienen en sus planteles jugadores con posibilidades de ser convocados por Sergio Hernández.

Montenegro destacó que “todos los clubes están haciendo un gran esfuerzo y su pretemporada para poder cumplir con el inicio del torneo el 1 de noviembre. Los clubes están haciéndolo muy bien para poder entrenar con protocolos y garantizar todo para la organización de la Liga y volver a jugar”.

Además, ratificó que “hay una decisión de todos por cumplir el calendario, pero estamos en la espera de que nos aprueben los ministerios de Deporte y Salud en Capital Federal. Una vez que nos autoricen, vamos a poder cumplir con la organización deportiva”.

En el país ya se habilitó el automovilismo y recientemente el fútbol que volverá el 30 de octubre. Frente a este panorama, el básquetbol aguarda una definición desde el Gobierno nacional.

“El fútbol y el básquet son competencias diferentes, partiendo de que ellos juegan en estadios abiertos. Jugaremos los dos sin público y en eso estamos en las mismas condiciones. Si el fútbol vuelve, nos gustaría volver”. Además, adelantó que “ahora jugaríamos en formato de burbuja, pero luego podremos hacerlo en nuestras canchas como lo hace el fútbol”.

Montenegro explicó que “planteamos un sistema de ‘burbuja’, porque que de otra manera significaría un alto riesgo. Queremos tratar de garantizar que no haya contagios. Tenemos que asumir el desafío y volver a la actividad. El riesgo sanitario existe, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que salga una vacuna. Nos genera tranquilidad poder cumplir con el inicio del torneo como lo venimos planificando pero, si no se nos permite, hay que pensar en el año que viene”.

El dirigente, que también es responsable del básquetbol profesional en Quimsa, dejó una queja par el final. “Destaco el gran esfuerzo que han hecho los clubes, hemos hecho firmas de contratos. Hay clubes que están entrenando en otras ciudades y no está siendo valorado el esfuerzo de una actividad que no recibió ningún tipo de ayuda en esta crisis y aún así cada club tiene la convicción de que tenemos que hacer el esfuerzo que sea necesario”.