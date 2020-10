La FA no sancionará al Kun Agüero

Luego de más de cuatro meses, Sergio Agüero volvió al fútbol como titular en el encuentro de Manchester City ante Arsenal donde protagonizó una situación polémica con la jueza de línea, Sian Massey-Ellis, cuando la tomó del hombre después de discutir por una jugada. A pesar de las diversas reacciones en redes sociales, la FA inglesa decidió no sancionar de oficio al delantero.

Según el reglamento del fútbol de Gran Bretaña, tocar a un árbitro es merecedor de al menos una tarjeta amarilla. Inmediatamente, Massey-Ellis corrió a Agüero y la situación no pasó a mayores, pero los medios ingleses elevaron el debate sobre una posible sanción post partido.

Finalmente, The Guardian informó que la FA decidió no investigarlo y que no recibirá ninguna pena de oficio por lo ocurrido.

Pep Guardiola, cuando fue consultado por lo sucedido con su jugador, señaló lo buena persona que es el Kun: "conozco a Sergio desde hace años. Es la persona más buena que conocí. No quieran buscar un problema de esa situación, busquen en otro lado", aseguró el técnico español.

TyC Sports