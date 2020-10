Evo Morales expresó su deseo de que "nunca más" haya un Luis Almagro en la OEA

El expresidente boliviano Evo Morales expresó hoy su deseo de que "nunca más" haya un Luis Almagro en la la Organización de los Estados Americanos (OEA), en referencia al secretario general de la entidad que el año pasado afirmó que hubo fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia, lo que desató una insurrección que acabó con un golpe de Estado.

"He sido víctima de Luis Almagro" afirmó el exdirigente cocalero en un conferencia de prensa desde la sede de ATE en la ciudad de Buenos Aires tras el triunfo electoral del domingo pasado de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), en la fórmula que encabezó Luis Arce.

Morales señaló que no sólo se quejaba por él sino por el "pueblo boliviano".

"No estamos mintiendo -agregó-, desde el primer momento dijimos 'no hubo fraude'" y recordó sus orígenes humildes y lo que le enseñó su familia, entre ello a no mentir.

"Cómo yo voy a estar pidiendo a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que me ayuden a ganar", preguntó retóricamente y sugirió que los que "saben hacer fraude" son lo que forzaron su salida.

"Uno de los responsables de la masacre es justamente (el candidato que obtuvo el segundo puesto en las elecciones del pasado domingo) Carlos Mesa", que "al día siguiente (de las elecciones) llamó a movilizarse", añadió.

Morales, cuya participación en estos comicios fue prohibida, quedó fuera de la contienda electoral por primera vez en 20 años y optó por elegir a Arce, su delfín, como su sucesor.

El exmandatario está refugiado desde hace ocho meses en Argentina, tras una primera escala de meses en México inmediatamente después de su renuncia el 10 de noviembre y en su país enfrenta causas por terrorismo y financiamiento de terrorismo, iniciadas después del Golpe de Estado.

Telam