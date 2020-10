Preocupación en un paraje por reiterado arribo de pobladores de otra comuna

“Este domingo que pasó, por tercera vez, vimos a un grupo de personas que viene en vehículos. Todos se bajan en la zona de la vieja estación de Parada Coco y desde ahí caminan por las vías hasta el Puente Negro. No son de acá, pero no sabemos de dónde vienen y quién los autoriza a circular por acá”, manifestó una vecina de la zona que se comunicó con este diario. En este sentido, agregó que “la primera vez no eran más de 8 autos, pero la segunda unos 15 y esta vez, como 20”.

Considerando que el área mencionada es parte de la jurisdicción de Empedrado, se consultó a la Comuna sobre lo expresado por los pobladores. “El territorio que comprende la parte rural es amplio y resulta imposible poder controlar en todos los lugares”, indicaron. Por eso, solicitaron que “si algún habitante observa un hecho que considera que no debería suceder debido a la pandemia de covid-19, debe avisar al 911 o al 101. De esa forma, las autoridades verificarán si se está desarrollando alguna actividad que no esté autorizada”.