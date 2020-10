Paridad, presupuesto nacional y voto joven se colaron en el debate de Diputados

En una sesión que alcanzó una hora y 30 minutos, se comenzó a evidenciar el clima electoral que se avecina, pero con el resguardo necesario, como si fuera un virus, ya que en este momento hablar de elecciones se considera mala palabra. El Frente de Todos solicitó preferencia para la sesión próxima de los proyectos de paridad se género y voto joven, que fue rechazado, aunque no perdieron oportunidad de destacar el presupuesto nacional. Y también hubo debate sobre el legado de la democracia, que terminó con una legisladora mandando a trabajar a sus pares y la respuesta de que “no hay haraganes” en el recinto.

Luego de una serie de pases a comisión de la mayoría de los proyectos, el diputado provincial Félix Pacayut (PJ) pidió orden de preferencia de un pedido de informe sobre la situación de revista de los trabajadores de la Salud Pública, el cual fue rechazado por el oficialismo.

Y cuando desde la secretaría de la presidencia se disponían a continuar con el orden del día, el diputado José Mórtola pidió la preferencia para la sesión entrante de los proyectos de paridad de género, incluyendo el enviado por el gobernador Gustavo Valdés, pedido que, tras la votación, fue desestimado. Y continuando con la intención de evidenciar que son los legisladores oficialistas los que se niegan a tratar este proyecto, como así también el de voto joven, el diputado César Acevedo solicitó el orden de preferencia para este último proyecto, que también fue rechazado.

El asombro del oficialismo ante la arremetida sobre los temas del Frente de Todos copó el recinto, incluso la aprobación del régimen del personal del cuerpo de guardaparques de Corrientes y el reconocimiento de la actividad que el diputado Marcelo Chaín (PA) expresó, no minimizó el golpe recibido.

El tema del Presupuesto Nacional 2021 también se coló en la sesión y mediante una resolución que tenía preferencia del bloque de Encuentro Liberal (ELI) que solicita a Vialidad Nacional la construcción de una rotonda en el cruce de la Ruta Nacional Nº 119 y el acceso oeste a Curuzú Cuatiá, dio lugar a que desde el Frente de Todos puedan atribuirse el incremento en materias públicas que el Gobierno nacional destinara para la provincia.

Y en este contexto, donde se aprobó esa resolución, el diputado Mórtola aprovechó la oportunidad para decir que “tras las gestiones que se hizo en el Congreso nacional hemos logrado que la rotonda de ingreso de Curuzú Cuatiá sea incluida en el presupuesto 2021 y la misma implicará una inversión nacional de 195 millones de pesos”.

Y en consonancia con resaltar los logros de las negociaciones con Nación para incluir la mayor cantidad de obras en la ejecución presupuestaria del año que viene, el diputado Félix Pacayut (PJ) pidió la palabra y expresó que “en horas más tardes la Cámara de Diputados de la Nación dará media sanción al presupuesto 2021, en el cual se contemplan más de 2.400 millones de pesos de obras específicas destinadas a la provincia de Corrientes, entre ellas la construcción de la rotonda de Curuzú Cuatiá”.

A menos de 20 minutos de finalizar la sesión, el debate se corrió de la paridad y el voto joven, hacia el legado de la democracia. Por un lado, la declaración de reconocimiento y homenaje al expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, a 10 años de su muerte, donde el diputado Pacayut (PJ) destacó la figura del líder político como aquel que aportó grandes logros al país, en los cuales se sentaron las bases económicas, los derechos sociales, ciudadanos y humanos Y por el otro, con la iniciativa de la declaración sobre la conmemoración del 37 aniversario de la vuelta a la democracia, el diputado Manuel Aguirre (UCR) reivindicó a Alfonsín como el padre de la patria. “Alfonsín nos permitió esta democracia y hasta tener crisis a través de la discusión de ideas y no de la fuerza, como se pretende con los números, estaremos fortaleciendo estos valores y principios”.

Y tras los discursos extensos, la diputada Alicia Meixner también hizo uso de la palabra para traer nuevamente el tema de la paridad de género y el voto joven. “En el día de hoy se pidió preferencia para dos ideas y se nos está terminando el año parlamentario y el 1 de marzo vamos escuchar sobre esto. Pero lo que no puedo dejar de señalar es que hoy estamos aquí las 9 mujeres que conformamos la cámara y solamente quien les habla votó a favor del tratamiento de paridad, por lo que creo que todavía nos falta aprender, incorporar estos temas, dar el debate, que esto es lo importante”. “No podemos seguir debatiendo en los medios y dar discursos y después en el momento de sentarnos a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer votar a favor o en contra, porque si no lo que estamos haciendo es un discurso público y no hay dictamen en comisión y tampoco hay indicios de que se traten estos temas. Entonces la democracia que estamos celebrando debe ser una democracia paritaria”.

Luego, el diputado Javier Sáez le contestó: “Es cierto, hay que ir con los hechos y no con las palabras. Fíjense cuántos legisladores hombres son del Frente de Todos y cuántas son las mujeres. Espero que en las próximas elecciones esto se modifique”. Pero esta intervención rápidamente fue respondida por Pacayut, quien le dijo al presidente de la cámara “dejémonos de chicanas, achacar al Frente de Todos que hoy no respeta la paridad de género es no entender cómo se conformaron las listas de candidatos en el 2019”.

Por último, el diputado Chaín no dejó pasar las palabras de la diputada Meixner sobre la necesidad de un dictamen de los proyectos y de trabajar, y dijo que “no voy a aceptar que una colega nos mande a trabajar, sobre todo a la comisión de Legislación. No puedo entender cómo nos dice vayan a trabajar, como si acá hay algún haragán, aun en la disidencia; acá cada uno fue ungido por el voto popular, pero me parece que es de mal gusto que nos mande a trabajar”.

(MNR)