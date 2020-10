El Gobierno suma $590 millones a salarios y acumula una mejora anual del 38,12%

El gobierno provincial puso fin ayer al misterio del porcentaje del tercer aumento salarial y atento a la crisis inflacionaria, impuso el término “corrección salarial”. Además dejó latente la posibilidad de que no sería el último. En definitiva, la Provincia agrega 590 millones de pesos extra por mes al mercado local. Es decir, la “corrección” será del 13, 62%, ya que hasta septiembre se destinaban 4.330 millones a salarios y adicionales, y desde octubre el monto total será de 4.920 millones y 2.100 millones extra, al año.

La “corrección salarial” anual supera el 30 por ciento, ya que desde el tercer mes del año el gobierno otorgó una mejora, en marzo, del 10% y en julio, del 7%. Con el anuncio de ayer se lograría equiparar la inflación proyectada para fin de año.

El gobierno destinaba hasta febrero $2.800 millones al pago de los haberes y $242 millones al pago del plus 1, además de $520 millones para el plus 2. Es decir un total de $3.562 millones, desde octubre ese monto será de $4.920 millones; es decir $1.358 millones más que representan una “corrección” del 38,12% anual.

El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, comunicó en conferencia de prensa ayer que el plus unificado pasaba de 11.500 a 12.650 pesos, es decir una corrección del 10 por ciento. Claro que para el gobierno el cálculo es otro y sostiene que la suba es del 10 por ciento en cada uno de los dos adicionales. Es decir, el plus 1 hasta febrero era de 2.900 pesos y desde marzo pasó a $3.500 ($600 más), tuvo una primera suba del 20,68%. El plus 2 arrancó el año en $6.500 y tuvo una corrección del 7,69% ($500), pasó a $7.000. Desde el brote de coronavirus, comenzó a pagarse de manera unificada, es decir en un sólo día se cobraba ambos por un total de $10.500.

Desde julio, el plus 1 pasó de $3.500 a $3.900, una suba que representó 11,42%, es decir $400. El plus 2 fue de $7.000 a $7.600, una corrección del 8, 57%, traducidos en $600, que unificados se abonaba $11.500.

En octubre el plus 1 tendrá una mejora del 10% y pasará de $3.900 a $4.290 ($390 más) y el plus 2 (también con una mejora del 10%) pasará de $7.600 a $8.360, una suba de $760. El unificado será de $12.650 (plus 1 $4.290+ plus 2 $8.360). Ambos se pagan también al sector pasivo (jubilados y pensionados).

En cálculo rápido el plus 1 arrancó el año a $2.900 y concluirá en $4.290, es decir la corrección anual de 47,93%.

El Plus 2 empezó en $6.500 y pasó a $8.360, es decir una mejora anual del 28, 61%.

Adicional mensual covid

El ministro anunció además que se reconvertirá el adicional de $10.000 que se paga al personal de Salud y Seguridad, que pasará a ser remunerativo y se agregan otros $4.000. Es decir, el adicional tendrá una suba del 40%, pasa a $14.000, de los cuales 10.000 serán remunerativos. El beneficio alcanza a 16.000 agentes.

Docentes

Se anticipan a octubre las mejoras previstas para noviembre. Se incorporan 600 pesos al básico, que pasa a $9.710, cuando en febrero era de $7.840. La mejora fue de $1.840 y ronda el 23,8%.

Además el Fondo Compensador Docente pasa de 700 a $1.000, por hasta dos cargos.

Administración general

Incrementos con carácter remunerativos: 10% de la asignación de clase en todas las categorías. Además de $500 netos al bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones categoría 030 y 120, computación.

Salud Pública

Categoría 180 de Salud Pública: 20% de la asignación de clase, que alcanza a 4.700 agentes. Además se incrementa el valor de las guardias médicas un 30%, que pasa de $3.394 a $4.412, para las guardias activas de 24 horas. Para los servicios de emergencias y terapia intensiva se duplica el valor.

Las becas para residentes aumentan un 10%. Para los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad, el básico aumenta un 10%.

