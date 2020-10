Prendió una vela para rezar, se incendió su vivienda y perdió todas sus pertenencias

Una vivienda ubicada en el barrio Colombia Granaderos de la capital correntina fue destruida por las llamas tras un incendio causado por una vela prendida por el inquilino de la propiedad para rezar por su pareja fallecida. Sólo hubo daños materiales y ahora el joven solicitó ayuda, ya que perdió absolutamente todas sus pertenencias.

Según consignó el portal capitalino Radio Dos, el hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Roca 1756 del barrio Colombia Granaderos. Sobre las causas que originaron el siniestro, el joven indicó al citado medio que “fue una vela que apagué y debe ser que se prendió sola otra vez; la prendí por mi mujer que falleció hace dos meses, apenas estoy saliendo de mi duelo”. En este sentido agregó que “estoy tratando de ir a mi guardia pero no tengo uniforme, necesito pantalón y chomba negra, no me quedó ni el cinto”, remarcó. A quienes deseen colaborar, podrán contactarse al celular 3794 13-2036.

(AB)