Por una supuesta fiesta clandestina echaron a un miembro del Comité de Crisis

Mediante un comunicado difundido ayer, el Comité de Crisis de San Luis del Palmar decidió separar de ese cuerpo a uno de sus miembros, quien sería el responsable de organizar una supuesta fiesta de 15 para su hija con más de 50 personas. Fuentes consultadas por El Litoral indicaron que tal evento no existió y que se trató de un oficio religioso al que asistieron no más de 30 personas y en el cual se respetaron todas las medidas de seguridad sanitaria vigentes. No obstante, el tema generó mucha polémica en esa ciudad y ahora el Concejo Deliberante analizará la situación.

Un gran revuelo se generó al inicio de esta semana por la supuesta realización de una fiesta de 15 en San Luis del Palmar, organizada el pasado lunes por el juez de Faltas local, Jorge Silva, y que habría convocado a unas 50 personas sin respetar las medidas de seguridad sanitaria en el marco de la pandemia por covid-19. Rápidamente la noticia trascendió en las redes sociales y en varios medios de la capital correntina hubo declaraciones cruzadas por el hecho, que terminaron con la decisión del Comité de apartar al juez de ese organismo.

Al respecto, El Litoral consultó con una fuente de esa localidad, quien indicó que “no se trató de una fiesta, sino de un oficio religioso en la casa del doctor Silva por el cumpleaños de su hija. En el lugar hubo barbijos, alcohol en gel y no eran más de 30 entre familiares y algunos amigos. Incluso tenían un termómetro digital con el que se le midió la temperatura a cada uno de los asistentes”. En este sentido indicó que “no hubo denuncia judicial y por ende no hay causa. Más bien se trató de un revuelo en las redes sociales, donde se mezclan cuestiones políticas y por la condición de juez del dueño de casa”, sostuvo.

Cabe destacar que un móvil policial concurrió al lugar por los comentarios que “circulaban” en la localidad y al llegar ya no había personas, se constató que no había signos de haberse realizado una fiesta más allá de algunos adornos y el altar donde ofició la misa el padre Epifanio Barrios.

Declaraciones cruzadas

Mientras que varios medios reflejaron la supuesta realización de la fiesta, y en redes sociales muchos sanluiseños manifestaban su indignación, Silva dialogó con el portal capitalino Radio Dos, manifestando que “realizamos una misa con todas las medidas de seguridad. Había cerca de 35 personas invitadas, pero se respetó el distanciamiento”, comentó. En este sentido agregó que “puse en conocimiento al Comité de Crisis de que iba a realizar el evento”.

Al respecto se expidió ayer el mencionado Comité a través de un comunicado mediante el cual decidió separar del cuerpo al juez, indicando por otra parte en el punto número uno que “este organismo no ha recibido petición alguna para la realización de un evento social religioso, de carácter público ni privado, por ningún miembro de este Comité”; a la vez que rechazan en el punto número dos “toda manifestación propensa a involucrar al mismo en que se ha otorgado permiso alguno para tal efecto”.

En este sentido, la fuente consultada por El Litoral, negó categóricamente que haya existido tal fiesta, y recalcó que el hecho cobró relevancia por las manifestaciones en las redes sociales. “En Facebook muchos denunciaron que había como 50 personas y no hay una sola foto. La gente escuchó el rumor y se indignó sin siquiera corroborar si hubo una fiesta o no. Te repito: lo que hubo fue una misa con todas las medidas de seguridad y con no más de 30 personas”, concluyó.

Cabe destacar que algunos de los comentarios en las redes sociales manifestaban declaraciones tales como: “somos vecinos de San Luis del Palmar, queremos denunciar al juez de Faltas del pueblo, debido a que organizó una fiesta de 15 años en su casa”; o “por favor estamos indignados como pueblo”. No obstante, tal como comentó la fuente a El Litoral, no trascendieron fotografías que demuestren la aglomeración de personas y tampoco denuncias formales ante la Justicia al respecto.

(AB)