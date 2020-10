Feria de productos regionales y cerveza artesanal “para llevar”

La Municipalidad de Corrientes llevará adelante una edición especial del evento que reúne a los emprendedores de Ciudad de Diseño y Patio Cervecero. Este sábado, desde las 18, en el parque Mitre, ofrecerán productos regionales y cerveza embotellada. Por la pandemia, será con la modalidad take away (para llevar).

Se trata de una actividad llevada adelante por la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Pymes e Industria, con el objetivo de acompañar al sector que se vio perjudicado por la crisis sanitaria.

“La idea es juntar los dos programas con una modalidad take away (para llevar) por lo que es muy importante que los vecinos entiendan que no es un lugar donde se puedan quedar; es para ir comprar y retirarse”, resaltó la subsecretaria de Pymes e Industria, Thea Beláustegui.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que la Municipalidad busca soluciones para que “los cerveceros y los emprendedores de diseño puedan volver a la venta que hacían todos los meses en su momento, apostando al desarrollo local”.

Indicó que durante toda la jornada se estará controlando “el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios, como el uso correcto del barbijo, distanciamiento social y, además, personal de seguridad nos va a acompañar para evitar la concentración de personas cerca del evento”.

Por otra parte, explicó que la realización de esta actividad permitirá a los vecinos “comprar el regalo para el Día de la Madre en los emprendimientos de Ciudad de Diseño y también cerveza embotellada para compartir en un almuerzo familiar”.

A la vez, la subsecretaria de Pymes e Industria adelantó que este evento “será tomado como una prueba piloto y, dependiendo de los resultados, se podrá realizar cada 15 días o bien una vez al mes, como antes”.

