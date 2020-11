Respaldo sindical a la creación del ente regulador de servicios públicos

Las 62 Organizaciones en Corrientes considera que la creación del ente regulador de servicios públicos es un proyecto innovador, superador, que va a permitir regular, controlar y planificar tanto los trabajos de inversión de los prestadores, como un mayor control y participación en el régimen tarifario.

El referente de las 62 Organizaciones en Corrientes y titular del Sindicato de Telefónicos a nivel local, Rodolfo Cerdán, manifestó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Senado Enrique Vaz Torres, que impulsa la creación del ente regulador de servicios públicos en la Provincia. “Vamos a tener la seguridad que hay un organismo que nos representa ante los servicios públicos provinciales, y aquellos concesionados”, señaló.

“Es un proyecto innovador, superador, que va a permitir regular, controlar y planificar tanto los trabajos de inversión de los prestadores, como un mayor control y participación en el régimen tarifario”, consideró.

Cerdán fue claro al remarcar que “vamos a apoyar activamente su sanción, dando el debate y la participación en los lugares que correspondan o donde nos convoquen”.

“Estábamos trabajando en forma desordenada con un mismo objetivo: regular los servicios públicos”, apuntó y agregó que “los ciudadanos, como consumidores, tenemos habitualmente a lo largo de nuestra vida y para desarrollar nuestras actividades, acceso a energía, agua potable, telecomunicaciones, transporte a diario; y a nosotros nos interesa mucho más los trabajadores que lo que consumimos”, se explayó.

Sobre el ente destacó que “será una ventanilla única en la cual se va a producir, a recabar la información para solucionar el problema que tiene el ciudadano, pero también para planificar de modo que no se vuelva a repetir ese problema. Si ante un reclamo, te devuelven el dinero pagado por un servicio no prestado, pero no solucionan el problema; el ciclo vuelve a iniciarse perjudicando tu actividad”, ejemplificó.

Por otra parte, explicó que el consejo consultivo previsto en el proyecto, “se va a abocar a tratar de resolver los problemas que son estructurales, para que entre todos podamos aportar a la búsqueda de la solución. El Estado tendrá que articular con Nación y con Municipios”, agregó. “Los servicios que incluye son agua, energía, transporte, residuos y comunicaciones; las nuevas generaciones van a tener interés en el tema residuos porque es el mundo que les va a tocar y el que nosotros le dejamos, al igual que el gas natural, que en Capital no llegó pero que sobre la costa del Uruguay ya es una realidad”, explicó y apuntó: “Se debe capacitar a los técnicos y también a los ciudadanos sobre temas que durante mucho tiempo fueron una deuda con la provincia”.