Los remiseros cobrarán $70 la tarifa mínima a partir de mañana

La Asociación de Remises de Corrientes decidió que desde mañana el servicio en la Capital pasará de $65 a $70. La próxima suba recién podrá ser en febrero, por lo que dejaron un margen que les permita actualizar la tarifa en diciembre.

“Podemos cobrar hasta $75, pero por consenso vamos a cobrar $70. Se va a aplicar de manera escalonada, va a arrancar un grupo y después se va sumando el resto para darle tiempo a la gente a que se vaya acostumbrando”, detalló a El Litoral el titular del sector, Juan Castillo.

“Dejamos un margen por si hay algunas cuestiones no previstas y que nos exceden en los costos de manera sustancial. En esta actualización no amortizamos todos los costos de la manera en que se incrementaron, pero le vamos corrigiendo por lo menos una parte para no afectar tampoco la demanda”, aseguró Castillo.

Oferta y demanda

“Desde el comienzo de la pandemia venimos con un descenso en la demanda” recordó el referente de los remiseros. “Entonces tenemos que ser prudentes con la corrección de precios y por eso buscamos corregir una tarifa que impacte lo menos posible en el mercado”, agregó.

Desde el sector consideran que tal vez no será necesario volver a corregir el costo del servicio en lo que queda del año.

La primera actualización fue en agosto, cuando pasó de $50 a $65 la tarifa mínima.

“Teníamos pensado hacer una modificación en marzo o abril, y vino la pandemia”, aclaró el referente de los remiseros.

Desde entonces la oferta de remises fue concentrada en la franja horaria diurna. “Antes la prestación del servicio estaba dividida en día y noche. Ahora prácticamente a la noche no tenemos demanda, entonces los móviles se vuelcan a trabajar en el día. Eso genera que se aumente la oferta con una demanda baja”, explicó Castillo, y aseguró que esto se debe a que “por más que la ciudad esté un poco liberada, la gente no tiene a dónde ir”.

Próxima suba

La siguiente actualización “podría ser desde febrero en adelante. Pero de acá a febrero, en diciembre podemos corregir esos valores que quedaron pendientes ahora. En caso de que la nafta impacte de manera negativa o mayor a lo previsto, ahí veríamos la posibilidad de aumentar”, dijo Castillo a El Litoral.

(IB)