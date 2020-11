Ricardo: “Mi relación con Valdés es buena, normal, pero hay muchos alcahuetes”

La prórroga de los mandatos en la Unión Cívica Radical, la votación del Presupuesto Nacional y la doble presentación del proyecto de paridad de género, sucesos que alimentan las sospechas de internas en la alianza gobernante, Ricardo Colombi salió a poner paños fríos y defendió su relación con el gobernador Gustavo Valdés: “Es buena”, dijo y acusó a algunos “alcahuetes” de querer generar situaciones para llegar al Senado de la Nación.

“Mi relación es muy buena, normal. Lo que pasa es que hay muchos alcahuetes, también de otros sectores, que indudablemente quieren generar situaciones que no son ciertas”, dijo el exmandatario, actual presidente de la UCR local en declaraciones a Radio Dos.

El tres veces gobernador de Corrientes se mofó de todas las formas, al denigrar a sus propios correligionarios y tratarlos de alcahuetes. Situación no acorde para quien supo ocupar el Sillón de Ferré.

“Yo puedo tener muchos puntos de coincidencia y muchos de diferencias, pero esto no quiere decir que en el fondo no haya una relación normal y positiva. Y algunos hacen declaraciones y demás tratando de crear disyuntivas y diferencias que desde mi punto de vista no existen. Pero a mí no me interesa eso, no le llevo el apunte”, minimizó.

En cuanto a la alianza de Encuentro por Corrientes (ECO), el exgobernador señaló: “Nosotros debemos potenciar la alianza social y después la política, porque si no hay sustento social no sirve para nada. Me parece que la mayor fortaleza que tiene encuentro por Corrientes es esa alianza social con la mayoría de la ciudadanía correntina y por eso nuestro plan debe ser creíble, sólido y de esta forma volver a esa adhesión después de que la cuestión política se acomode”.

Durante la entrevista radial fustigó: “Los alcahuetes están dentro de Encuentro por Corrientes, sólo hay que ver declaraciones, acciones. Algunos están tratando de ascender uno o dos escalones para ver si pueden llegar a ser senador nacional el año que viene y acomodar a otros familiares en otros cargos. Son las reglas lógicas de la situación que estamos viviendo”.

(MNR)