Aislaron a tres funcionarios del gabinete provincial y evalúan nuevas medidas sanitarias

El gobernador Gustavo Valdés mira las cifras arrojadas tras los puntos de testeo instalados en las barriadas para determinar las medidas a adoptar y frenar la ola de contagios de coronavirus en Capital. Lo hace después de determinarse el aislamiento preventivo de tres funcionarios de su gabinete.

En Casa Rosada analizan la situación epidemiologia de la provincia y en especial de Capital, Paso de los Libres y Bella Vista, donde los números continúan disparándose y rigen restricciones correspondientes a la fase 3 que se determinó hasta el domingo 22 de noviembre inclusive, pero que tenderían a endurecerse ante la advertencia del Comité de Crisis de que el número de contagios seguirá en alza.

Se debe considerar que el gobernador había advertido que “estamos en el peor momento de la pandemia en Corrientes” y que si no se frena el ritmo de contagios en 10 días, podrían registrarse más de 2.500 casos sólo en la ciudad Capital, donde ya hay circulación viral comunitaria. “Le pedimos a la gente que tome conciencia”, dijo en la conferencia donde anunció el retroceso a fase 3 de Capital, Paso de los Libres y Bella Vista.

Mientras el Comité de Crisis advierte que en los próximos días se mantendrá el número alto de nuevos contagios, en Capital la afluencia personas en algunos de los 31 centros de Atención Primaria en los cuales se están realizando testeos para la detección de coronavirus no pasa inadvertido por las autoridades provinciales que no dejan de manifestar que hay una disminución de circulación pero no como se esperaba, panorama que podría derivar, por lo menos en las localidades más complicadas, medidas más estrictas.

El Gobierno de Corrientes informó que en las últimas 24 horas se registraron 442 nuevos casos de coronavirus en la provincia, de los cuales 398 corresponden a Capital. Ahora los enfermos activos llegaron a los 1.714 en la provincia, de los que 1.462 son de la Capital, la localidad más afectada por la pandemia. El cuadro se completa con 87 enfermos en Paso de los Libres, 74 en Bella Vista, 31 en Goya, 15 en Mercedes, 8 en Esquina, 6 en Itatí y en Saladas, 5 en Lomas de Vallejos, 4 en Riachuelo y en San Roque, 3 en Empedrado, 2 en Paso de la Patria, en Santo Tomé, en Santa Ana y en Gobernador Martínez y uno en Curuzú Cuatiá.

En este marco, vale mencionar que tres funcionarios del Gobierno provincial se encontrarían aislados preventivamente. Y en este sentido, fuentes cercanas a Casa de Gobierno confirmaron a El Litoral que “están aislados preventivamente por haber tenido contacto estrecho con casos positivos de covid-19 el secretario general de Gobernación Carlos Vignolo, el Ministro de Obras Publicas Claudio Polich y el director de Información Pública Julio Burna”.

Luego informaron que “ellos ya se realizaron los hisopados correspondientes y los mismos resultaron negativos, pero están aislado preventivamente desde el lunes”, pero también aclararon que “dado el asueto administrativo en las dependencias correspondientes ya se estaban aplicando las restricciones establecidas por Valdés, pero la parte periodística está funcionando normalmente, porque no tuvieron contacto con los funcionarios”.

También se debe considerar que trascendió que habría tres concejales de Capital que se encuentran aislados. Con posterioridad, el presidente del Concejo Deliberante, Alfredo Vallejos, en diálogo con FM Radio Sudamericana, confirmó que el concejal Fabián Nieves dio positivo para covid-19 y que analizarán cómo continuar con las sesiones debido al brote de coronavirus en la capital correntina.

Restricciones

El gobernador Gustavo Valdés estableció el asueto para la administración pública, con guardias esenciales, del 13 al 22 de noviembre inclusive; la suspensión de las reuniones sociales y actividades de culto; el horario de atención de los comercios es de corrido: de 9 a 17, a excepción de los esenciales que podrán abrir hasta las 22 y las farmacias las 24 horas.

En tanto, los bares y restaurantes podrán abrir hasta las 0, con atención al aire libre. Mismo horario de cierre para los casinos. Los gimnasios y el fútbol 5 estarán permitidos hasta las 22.

Mientras que las playas quedan suspendidas, al igual que el turismo interno (ingresos y egresos). Se reforzarán los controles de circulación de jueves a domingos entre las 0 y las 6.