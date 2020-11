Aborto: legisladores comienzan a pronunciarse y se alistan movilizaciones

La Cámara de Diputados de la Nación comenzará a analizar los próximos días en comisión el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado el martes por el Poder Ejecutivo al Congreso. Los pronunciamientos de algunos legisladores nacionales por Corrientes no tardaron en emerger en un marco donde el tema comienza a copar las redes sociales y ya se organizan movilizaciones a favor y en contra de la iniciativa.

“Es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, afirmó el presidente de la Nación al anunciar el envío del proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo a la Cámara de Diputados de la Nación, que sesionaba en esos momentos y aprobaba el Presupuesto Nacional 2021 y el impuesto a la riqueza.

Considerando que la presentación del proyecto de interrupción del embarazo ya generó una convocatoria en defensa por las dos vidas a nivel país para el 28 de noviembre, El Litoral dialogó con algunos legisladores nacionales sobre el tema. “Mantengo mi postura y me voy a seguir oponiendo”, dijo la diputada nacional Estela Regidor (JXC), mientras que su par Jorge Vara (JXC) expresó que “no leí el proyecto. Desde el punto de vista humanístico y de salud, nunca me tocó de cerca. No es un tema que haya analizado. Tengo que leer el proyecto, pero en términos generales terminaría en apoyo de las dos vidas”, aunque también aclaró que “es la primera vez que un medio de comunicación me consulta sobre mi postura ante el tema”. Y agregó que “quieren desviar la atención ante la catastrófica situación epidemiológica y económica del país”.

En tanto, el diputado nacional Jorge Romero del Frente de Todos en diálogo con Radio Sudamericana se refirió al proyecto y dijo que “no entran a jugar las ideologías, sino las convicciones”, y se manifestó en contra de la ley, “pese a estar en el bloque del Frente de Todos”, el mismo en el que está el presidente Alberto Fernández, quien envió la iniciativa. También adelantó que “seguramente van a intentar que se trate antes de fin de año, pero se verá qué pasa en las comisiones porque son cuatro en las que se debe tratar y hay que esperar conocer qué decide la Presidencia de la Cámara”.

Mientras que la legisladora por Corrientes Ingrid Jetter, en declaraciones a El Matutino de Mega, anticipó que votará en contra del proyecto de ley de legalización del aborto.

Por su parte, el senador el senador Nacional Pedro Braillard Poccard reafirmó su postura a El Litoral: “Estoy en contra de la iniciativa y este proyecto me parece más perjudicial que el que se presentó anteriormente”.

Se debe tener presente que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo sería analizado por las comisiones de Mujeres y Diversidad, a cargo de Mónica Macha; de Legislación General, que preside Cecilia Moreau; de Salud, que encabeza Pablo Yedlin, y de Legislación Penal, conducida por Carolina Gaillard, todas en manos del oficialismo.

Asimismo, todavía se desconoce si el proyecto que “instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida” -también presentado por el presidente Fernández- va a ser tratado junto al de la interrupción del embarazo.

En este contexto, mientras la organización Amnistía Internacional Argentina días atrás iluminó de verde el Cabildo y el Ministerio de Salud para “insistir en la necesidad” de que el presidente Alberto Fernández “cumpla con su compromiso” de presentar el proyecto de legalización del aborto, los defensores de las dos vidas alistan una movilización a nivel país para el 28 de noviembre.

Cabe recordar que en agosto del 2018, por 38 votos negativos y 31 a favor, la Cámara Alta rechazó el proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14 que había aprobado la Cámara de Diputados en junio de ese mismo año. Cuestión que dividió al país e incluso a los bloques políticos más duros dentro del parlamento.

Proyecto

Algunos puntos de la iniciativa que envió el presidente Alberto Fernández coinciden con el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que obtuvo media sanción en Diputados en junio de 2018: se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive.

Además establece que fuera del plazo de los 14 días la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo si el mismo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente; si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

También contempla que desde que se solicita la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el plazo máximo para garantizarlo es de “diez (10) días de corrido”. En este caso, el proyecto de la Campaña establece que debe hacerse en un plazo máximo de 5 días corridos desde el requerimiento.

(MNR)