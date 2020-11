Mujeres goyanas denunciaron abuso sexual de depravado

A través de redes sociales dos mujeres oriundas de la ciudad de Goya denunciaron que fueron sorprendidas en la calle por un depravado. A una de ellas la manoseó y la otra le mostró sus genitales. Las víctimas armaron una “cadena” de WhatsApp para advertir a la ciudadanía sobre la desagradable situación.

De acuerdo con la información brindada por el portal TN Goya, los casos hasta el momento fueron dos. En uno de ellos el depravado siguió a la mujer y le tocó un glúteo y en el otro no llegó a tener contacto, pero le exhibió sus partes íntimas.

Una de las denuncias públicas fue realizada por una joven de nombre Verónica, quien relató al citado medio que el hecho se registró en la siesta del miércoles, alrededor de las 13.50, cuando ella salía de trabajar. “Iba por Tucumán y España, me pasa un hombre en moto y se para en 25 de Mayo. Yo sigo mi camino y vuelve a pasarme en Ángel Soto, sigo mi camino y me lo vuelvo a cruzar en Agustín P. Justo donde el semáforo estaba en rojo. Cuando da en verde, el hombre no se mueve. Entonces, lo rodeó para pasar porque estaba delante de mí, me vuelve a cruzar en Entre Ríos donde dobla en dirección a mí”, relató.

En este sentido, agregó que “me pareció raro, pero seguí mi camino y cuando miro hacia Entre Ríos, veo que dobla contramano por la misma calle y se ve que volvió por Tucumán. Cuando paso Baibiene siento que se aproxima una moto, lo que me pareció normal. A continuación, siento que me agarran el glúteo. En ese momento me doy vuelta a gritarle, acelera la moto y dobla por Cabral. Y se ve que no fui la única porque a otra chica le pasó lo mismo”, explicó la joven.

La otra víctima, de nombre María, describió una situación similar en inmediaciones de las calles Agustín P. Justo y Belgrano. Relató que un individuo la siguió, también en moto, y exhibió sus genitales ante ella. Por este motivo las jóvenes armaron una cadena de WhatsApp, alertando a la ciudadanía en general y sobre todo a las mujeres que tengan precauciones al transitar esa zona.

