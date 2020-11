La suerte de nacer

Por Leticia Oraisón de Turpín

Orientadora Familiar

Especial para El Litoral

En este tiempo de tantas contradicciones y supuestos en contra del sentido común, quiero compartir con mis lectores una poesía de Alberto Cortés que nos llama a reflexionar profundamente en el valor de la vida que poseemos y que muchas veces se postula cercenarla sin derecho alguno.

“Qué suerte he tenido de nacer”

Qué suerte he tenido de nacer, /para estrechar la mano de un amigo/ y poder asistir como testigo / al milagro de cada amanecer.

Qué suerte he tenido de nacer / para tener la opción de la balanza / sopesar la derrota y la esperanza / con la gloria y el miedo de caer /.

Qué suerte he tenido de nacer /para entender que el honesto y el perverso / son dueños por igual del universo / aunque tengan distinto parecer

Qué suerte he tenido de nacer / para cantarle a la gente y a la rosa / y al perro y al amor y a cualquier cosa / que pueda un sentimiento recoger /.

Qué suerte he tenido de nacer / para callar cuando habla el que más sabe /aprender a escuchar, esa es la clave / si se tiene intenciones de saber /.

Qué suerte he tenido de nacer /para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna / de ser lluvia en lugar de ver llover /.

Qué suerte he tenido de nacer / para comer a conciencia la manzana / sin el miedo ancestral a la sotana / o a la venganza final de Lucifer /.

Qué suerte he tenido de nacer / pero sé, bien que sé / que algún día también me moriré / y si ahora vivo contento con mi suerte / sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte / cuál será en la agonía mi balance / no lo sé, nunca estuve en ese trance.

Pero sé, bien que sé / que en el viaje final escucharé / el ambiguo tañir de las campanas / saludando mi adiós, y otra mañana / y otra voz, como yo, con otro acento/ le dirá a los cuatro vientos /

Qué suerte he tenido de nacer.

Suerte de la que nadie, en su sano juicio, reniega, porque vivir es esencial y sustancial para el hombre, porque hasta el enfermo terminal sueña con mejorarse, sanarse y recomenzar a vivir, con promesas de mejora y de corrección de errores, si se le da una nueva oportunidad de recomenzar, de vivir. Por qué entonces, los que tenemos la dicha de ver el sol y/o sentir su calor cada día, podemos proponer cercenar la vida naciente, la más débil e indefensa, sin sonrojarnos y avergonzarnos de tanta crueldad.

Y pensar que esto sucede en el tiempo en que se postula y defiende a los cuatro vientos que la discriminación es un delito, casi de lesa humanidad. Justo ahora que se defiende a capa y espada cualquier opción de vida y de costumbres, se propone el asesinato como si fuera una opción más, cómo si algunas vidas no valieran, sólo porque no pueden protestar y hacer piquetes. Por eso, solo les pido a los que proponen el aborto como una conquista, como una solución, que piensen que ellos realmente han tenido…. La suerte de nacer.