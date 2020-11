Le negaron una ambulancia, fue en moto al hospital y perdió su embarazo

Una mujer de 22 años, embarazada de 40 semanas, perdió su bebé porque la ambulancia nunca llegó y debió ir a dos hospitales en moto. Tras más de 10 horas de espera y un viaje interminable, el bebé nació muerto en un hospital de Formosa. No le dieron explicaciones.

Romina Ojeda, que vive junto a su marido Silvio Paredes (30) en Villa Lucero (Formosa), el domingo 15 de noviembre empezó con fuertes dolores abdominales y contracciones. Su marido llamó varias veces al hospital de Laguna Naineck para que enviaran la ambulancia a Villa Lucero, un pueblo pequeño a 15 kilómetros de distancia.

La espera se hizo eterna. La ambulancia no llegaba y desde el hospital de Laguna Naineck no daban explicaciones a la mujer y a su marido. Desesperados, decidieron subirse a la moto y recorrer los 15 kilómetros de un camino de tierra, lleno de pozos y casi intransitable.

"Llegamos a Laguna Naineck al hospital, que en realidad ahora es una salita y pedimos la ambulancia para que nos llevaran a Laguna Blanca. Son otros 17 kilómetros de camino asfaltado, porque allí me podían atender", le dijo Romina Ojeda a Clarín.

"En la salita de Naineck me revisó un doctor, me tomó la presión y me dijo que todo estaba bien", pero que debía ir hasta Laguna Blanca, a 17 kilómetros, porque allí hay un hospital y le iban a brindar una mejor atención.

Otra vez pidieron, en vano, que llegara la ambulancia. Volvieron a subirse a la moto para recorrer los 17 kilómetros hasta Laguna Blanca. Cuando llegaron, "me atendió una obstetra y me llevó a hacerme una ecografía, pero cómo no entendía, lo llamó al doctor Fiore para que me la haga. El médico me hizo la ecografía, me dijo que no escuchaba los latidos y que el bebé ya estaba muerto".

