Por más positivos, en Libres testearon en el hospital y en Ituzaingó investigan nexos

Este jueves Paso de los Libres e Ituzaingó fueron las ciudades que más casos de coronavirus presentaron en el interior, con 17 pacientes, según informó el Ministerio de Salud Pública en su parte matutino.

Tal como informó ayer El Litoral, estaba programado que en el Hospital Regional San José, de Paso de los Libres, se lleve a cabo un operativo de testeo centinela, con el objetivo de tener un mapa amplio de la situación epidemiológica, luego de conocerse algunos casos de covid-19. Además, desde el Comité de Crisis local resaltaron la importancia de esta información, debido a que varios profesionales sanitarios prestan funciones tanto en el nosocomio como en una clínica privada.

“Se realizaron 100 hisopados entre personal del hospital, de limpieza, de cocina, de portería, del tipo PCR, que enviamos a Corrientes”, señalaron desde el equipo sanitario libreño.

Aclararon que este trabajo se programó “debido a que comenzamos a tener algunos casos en personas que trabajan en el hospital, cuyos contagios se originaron afuera, y necesitamos conocer si hay otros positivos, y evitar tener circulación viral dentro de la institución”. Agregaron que a las personas a las que se le detectó el virus “fue por contactos con otros activos, no presentaban síntomas, por eso es importante saber, porque hay personas que tienen la enfermedad, pero son asintomáticas”.

Por esta situación en el personal hospitalario es que explicaron que “afianzamos las medidas de prevención que, si bien están vigentes desde marzo, ocurre como en otros ámbitos de la población, que la gente se relaja. Ahora entendieron en qué escenario estamos y están colaborando”, ponderaron.

Estas acciones previstas dentro del hospital consisten en “que trabajen en burbujas, en grupos, sólo en un servicio y que no anden por otras áreas, que el personal de enfermería también se aboque a un sector y no se mezcle con otros”. A ello añadieron lo fundamental de “que hagan auto control de temperatura, de síntomas y que al detectar que no vengan a trabajar”.

Por otra parte, expresaron que “también hicimos rastreo de positivos y contactos de otras partes de la ciudad, alrededor de 45 a 50 hisopados, algunos dieron positivo”.

En Ituzaingó ayer fue la jornada donde se notificó la mayor cantidad de positivos de covid-19 y alcanzó un total de 24 activos. Al respecto, desde el Comité de Crisis local manifestaron a El Litoral que “se está hisopando, se está buscando, de acuerdo a los nexos epidemiológicos”.

Durante este jueves se efectuaron “unos 60 hisopados de antígeno”, indicaron. Y recordaron que por esta situación “hay alrededor de 150 personas aisladas, que son los positivos y sus contactos”.

Finalmente, señalaron que “por algunos casos, se cerró un gimnasio y un local de comidas”.

(JPV)