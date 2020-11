La UIA aseguró que la brecha cambiaria es un tema político

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) aseguraron que la entidad empresaria no está pidiendo una devaluación y que el tipo de cambio hoy no está retrasado. Sin embargo, manifestaron su preocupación por la brecha cambiaria y la atribuyeron a cuestiones de expectativas, vinculadas más vinculadas con la política que con la economía.

“Claramente, la UIA no está pidiendo una devaluación. Estamos viendo que el tipo de cambio no es un tipo de cambio retrasado. Lo que nos está preocupando no es tanto el tipo de cambio, si no la brecha cambiaria, porque eso depende de las expectativas”, señaló Miguel Acevedo, presidente de la UIA en una charla con periodistas.

“Eso es algo que el Gobierno está tomando. Está en la cabeza del ministro Martín Guzmán. Ellos no quieren una devaluación y nosotros coincidimos en esa posición. Una devaluación ahora no sirve. Lo que hay que ver es cómo se hace para reducir esa brecha a través de expectativas. Más que un tema económico, es un tema político”, agregó el dirigente empresario

En ese sentido, Acevedo señaló como clave la búsqueda de consensos y de algún tipo de previsibilidad política, para generar una macroeconomía ordenada. La próxima semana, la UIA desarrollará la 26º Conferencia Industrial, con una agenda federal y temas como innovación en ciencia y tecnológica, competitividad, coordenadas para consolidar una macroeconomía que fomente agregar valor y ahorro en moneda local y cómo debería ser el sistema tributario para avanzar en la formalización de la economía y en la dinamización de la inversión privada, entre otros.

