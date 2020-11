Presupuesto Nacional 2021: Valdés en Buenos Aires aseguró obras para Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés se reunió ayer en la ciudad de Buenos Aires con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para coordinar la ejecución de infraestructura en la provincia de Corrientes. En el encuentro hablaron de las obras contempladas en el proyecto del Presupuesto Nacional 2021, que otorga a Corrientes $116.000 millones, destacando la repavimentación de la ruta que une Curuzú Cuatiá con Sauce.

“En Buenos Aires, reunido con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis dialogamos sobre la repavimentación de la Ruta Nº 126 así como del Plan de Infraestructura contemplado para Corrientes en el Presupuesto 2021”, informó Valdés desde Twitter.

El mandatario provincial señaló en declaraciones previas que “esta obra significa mucho para los correntinos y fue largamente anhelada. Con ella podremos sin inconvenientes sacar la producción, integrando vastos sectores productivos de nuestro sur provincial, a la vez de brindar a la gente de esa parte de Corrientes de un mejor acceso a la salud y la educación”.

El tramo a repavimentar de la Ruta Provincial N° 126, va desde su intersección con Ruta Provincial N° 23 en Sauce, en su cruce con la Ruta Nacional 119 en Curuzú Cuatiá.

Y en este marco vale señalar que el mandatario provincial días atrás ponderó las 150 obras para la provincia que fueron incluidas en el Presupuesto Nacional, el cual fue considerado “muy beneficioso” y que implica $116.000 millones para la provincia con un incremento de más del 350 por ciento en materia de obras públicas.

Además, la ejecución presupuestaria 2021 también incluye las regalías de Yacyretá, los excedentes de Salto Grande, el incentivo docente, el fondo para el sector tabacalero y transporte.

En tanto, se debe tener presente que Valdés señaló que aguardan la sanción del Presupuesto Nacional para adecuar el de la provincia y poder así presentarlo en la Cámara de Diputados, por lo que no se descarta que hoy el proyecto sea ingresado sobre tablas para lograr su aprobación y en consecuencia los números provinciales podrían girarse la semana entrante a la Legislatura correntina.

Sanción

El senador nacional por Corrientes Pedro Braillard Poccard, en contacto con la prensa, se refirió al Presupuesto Nacional y su tratamiento y dijo que “tenemos sesión mañana (por hoy) pero no está incluido el Presupuesto, creo que hoy van a sacar despacho. No va a cambiar mucho de lo que aprobó Diputados porque las discusiones ya se producen en esa Cámara, inclusive negociaciones informales con el Senado, y segundo porque el oficialismo tiene los números en el Senado”, dijo. Agregó: “Yo voy a acompañar, más allá de que no esté de acuerdo con algunas previsiones, creo que son demasiado optimistas, tanto lo que se prevé como valor de la moneda norteamericana como divisa de referencia, como la pauta inflacionaria que se prevé para 2021. Al margen de eso, yo voy a votar porque se ha logrado introducir algunas obras que favorecen a Corrientes”.

Con respecto a la creación de una zona franca en Corrientes, dijo: “Todo lo que signifique mejorar nuestra situación competitiva, por supuesto que vamos a acompañar. No sé quiénes son quienes no quieren acompañar, yo no tengo nada en contra de otras provincias. Pero esta era una medida que iba a salir solo para la provincia de Misiones y no tenemos mucha diferencia, es más, nosotros limitamos con más países que Misiones. Además, nosotros tenemos la segunda aduana del país, que es la de Paso de los Libres, con todo el costo que ello significa”, dijo.

Por último, se debe considerar que el diputado nacional Jorge Vara había anticipado a El Litoral que es muy difícil que se modifiquen los números. “Lo que sucede es que si modifican algo del Presupuesto debe volver a nuestra cámara y no creo, porque ya fue consensuado con el oficialismo”, aclaró el legislador.