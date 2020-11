Ituzaingó solicitó a la Aabe abrir el diálogo sobre la posesión de diferentes inmuebles

Ituzaingó solicitó al titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) poder realizar una reunión, física o virtual, para abrir así el diálogo sobre la necesidad de que inmuebles de Nación sean cedidos u otorgados en comodato a la Municipalidad. Argumentan que al tener la posesión de lugares como la terminal de ómnibus podrán gestionar recursos para mejorar las instalaciones.

“Se elaboró un escrito que se envió por correo electrónico al presidente de la Aabe, Martín Cosentino Moreto. Y por esa vía se le expresó la necesidad de generar un encuentro para evaluar la situación de diferentes inmuebles que fueron construidos cuando se realizó Yacyretá. Y si bien la propiedad de los mismos hasta ahora son de Nación hace muchos años que, en algunos casos, el mantenimiento de los mismos los realiza la Municipalidad”, comentó un concejal que integra la comisión especial que se formó en la comuna para tratar específicamente ese tema.

El citado equipo de trabajo está constituido por el intendente, Eduardo Burna; el secretario de Asuntos Jurídicos, Luis Codazzi; la coordinadora de Catastro, Yenhy Contte; el presidente del Concejo, Walter Gómez y los ediles que integran la comisión de Legislación: Catalina Corrales, Ana Améndola, Diego Ponce, Silvano Romero y Elvira Romero.

“Por ejemplo, la terminal de ómnibus necesita múltiples obras que van desde la refacción hasta su modernización. Pero si se quiere gestionar recursos, siempre aparece el mismo inconveniente. Las instalaciones están sobre tierras que no son del Municipio, sino de Nación”, indicaron a El Litoral. Al mismo tiempo aclararon que no es el único caso. No obstante, añadieron que “se debe analizar la situación de cada inmueble. Por eso creemos que es trascendental que se genere un espacio de diálogo entre el Municipio y la Aabe”.

De esa forma, en la Comuna consideran que los ituzaingueños podrán obtener la cesión o el comodato a largo plazo de inmuebles emplazados en el lugar donde viven.

(CC)