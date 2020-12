Aumentos y plus navideño en tres municipios

En el interior provincial, tres Municipalidades pagarán haberes en diciembre con aumento salarial y un plus navideño para sus trabajadores municipales. Tal es el caso de Santa Lucía, Caseros y Paso de la Patria.

En Caseros a finales de la semana pasada, ya se efectivizó el abono de salarios con un aumento del 10% para el personal de planta permanente. De esta manera, la suba llegó al 37,5 % en el acumulado anual. A eso se sumó un adicional para los contratados.

Por su parte, Santa Lucía también pagó un nuevo tramo de aumento salarial (esta vez del 11%), a la vez que anunció un plus para municipales que se abonará en vísperas de las fiestas de fin de año. En el acumulado, este año la suba salarial alcanzó el 41%. En tanto que el 16 de diciembre se abonará el aguinaldo y el 23 pagarán un plus de $7.000 a los trabajadores que lucharon contra la covid-19 y de $6.000 a los demás trabajadores de planta y contratados, en dos tramos. En tanto que los jornalizados recibirán una “canasta familiar” y plus de $500.

Asimismo, en Paso se anunció el pago de un plus de $6.000 para los trabajadores municipales. El monto será abonado en tres tramos: 22 y 29 de diciembre y el 5 de enero de 2021.